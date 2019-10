Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar și-a dorit dintotdeauna sa ajunga la Muntele Athos. Prezentatorul „Rai da' Buni” a știut ca, la un moment dat, Dumnezeu va face cumva sa il trimita acolo. Dorința i s-a indeplinit, iar Mihai marturisește ca a venit cu mai multe intrebari decat raspunsuri.

- Rata somajului din luna iulie 2019 a urcat la 3.9% (în creștere cu 0,1 puncte procentuale fața de cea din iunie), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât la femei, șomajul afectând…

- Preturile de consum în luna iulie 2019 comparativ cu luna iulie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (august 2018 - iulie 2019) fata de precedentele 12…

- Lucrarile de restaurare au inceput la jumatatea lunii iulie, dupa ce sarcofagul a fost mutat din Valea Regilor la Marele Muzeul Egiptean."Va prezentam un obiect istoric unic, nu doar pentru Egipt, ci pentru intreaga lume", a declarat ministrul pentru Antichitati Khaled al-Enany, in cadrul…

- Simona Halep se mentine pe locul 4, cu 5.933 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.605 de puncte potrivit news.ro.A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 58, cu 966 de puncte, acelasi ca in urma…

- Datoria guvernamentala a urcat cu peste 9 miliarde lei, in primele cinci luni, la 339,6 miliarde de lei, comparativ cu nivelul din decembrie 2018, reiese din datele Ministerului Finanțelor Publice, potrivit Hotnews. Ca procent din PIB, a urcat cu 0,1 puncte procentuale la 35,1%. Cea mai mare parte a…

- O patrula din cadrul Postului de poliție Valea Moldovei a oprit pentru control pe DJ 177C din localitate, autoturismul condus de un localnic de 17 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7317 lei/euro, in scadere cu 0,05- fata de valoarea atinsa joi. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4.1997 lei la 4.2032 lei. Cursul francului elvetian…