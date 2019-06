Stiri pe aceeasi tema

- Celebra prezentatoare Alina Puscas se pregateste emotional pentru nasterea celui de-al treilea copil! In rastimpul ramas pana la marele eveniment, isi face timp pentru calatorii peste hotare. La Monte Carlo, a fost special pentru cursa din Marele Circ!

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a transmis un mesaj in care vorbește despre slabit, sport și cum se menține in forma. In ultima perioada de timp, Mihai Morar a slabit. Acesta a adoptat un stil de viața sanatos. Pentru ca este adesea intrebat despre cat mai are de gand sa slabeasca, Mihai…

- Ștefan Banica Junior a marturisit ca este emoționat și nerabdator sa-l cunosca pe cel de-al treilea copil al sau. Actuala sa partenera de viaa, Lavinia Pirva, este insarcinata. Ștefan Banica Junior a acordat un intervoiu pentru Libertatea pentru femei, in care a vorbit despre venirea pe lume a celui…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a oferit cateva detalii despre botezul celui de-al treilea copil al sau. Aceasta a marturisit ca iși dorește ca evenimentul sa fie unul relaxant. Mirela Vaida a marturisit ca inca nu a stabilit cand anume va avea loc botezul lui Tudor Ștefan, cel de-al treilea copil…

- Deja tatal a doua fete gemene superbe, Mihai Morar urmeaza sa devina din nou tata. Anunțul l-a facut, cu emoțiile de rigoare, chiar in direct, la Radio ZU. Tot acolo, simpaticul prezentator a marturisit și cand urmeaza sa se nasca al treilea sau copil.

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar va fi din nou tata. Acesta a facut anunțul intr-un mod inedit. Mihai Morar este casatorit cu Gabriela, impreuna cu care are gemene: Mara și Cezara. Prezentatorul de la Antena Stars a anunțat luni ca va deveni din nou tatic. "Astazi, de Buna Vestire Va dam primii…