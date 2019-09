Stiri pe aceeasi tema

- Practic, noul medic, dr. Attila Kovacs, a fost "recurtat" in urma unui apel lansat in urma cu cateva luni, pe o retea de socializare, de catre primarul comunei Micfalau, Demeter Ferenc, care a scris: "Cautam cu disperare un medic de familie", explicand, printre altele, ca in cele doua comune invecinate…

- Mihai Mitoseru a anuntat recent pe contul sau de socializare ca a ales sa puna punct mariajului cu Noemi, sotia sa. Cei doi au fost impreuna timp de 13 ani. In ultimele poze postate, cei doi par a fi foarte fericiti.

- O veste absolut uimitoare a lovit, astazi, showbizul romanesc. Mihai Mitoseru si sotia sa, Noemi, au decis sa se separe, dupa o relatie de 13 ani. Vestea trista a fost data chiar de Mihai Mitoseru pe retelele sociale.

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru violența in familie și auemis ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat, acuzat de catre soția sa ca a agresat-o fizic. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 22.40, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 40…

- Jason Momoa și soția sa, Lisa Bonet, formeaza unul dintre cele mai picante cupluri de la Hollywood. Deși Lisa este mai in varsta cu 12 ani decat el, lucrul acesta nu a constituit niciodata un impediment.

- Valérie Ciolos-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, a scris într-o postare pe Facebook ca stresul și anxietatea la copii reprezinta &"o dura și trista realitate&" și a recomandat introducerea în programa școlara a