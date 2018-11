Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta "Zarita , coloana muzicala a "Las Fierbinti , unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania. In plus, artistul canta in premiera piesele extrase de pe noul sau album, "Fum de taverna .

- Finlandezii au fost amuzați atunci cand președintele SUA, Donald Trump, a comentat cele mai recente incendii devastatoare de vegetație din California, citand o conversație pe care a avut-o cu omologul sau de la Helsinki. Șeful de la Casa Alba a precizat ca „finlandezii se feresc de incendii grebland…

- Un echipaj de la postul de pompieri din Daventry, din Marea Britanie, a fost pus in alerta și trimirs la o „intervenție” de un papagal caruia ii place sa imite zgomotul facut de alarma de incendiu, a informat ndtv.com . Vezi galeria foto + 3 + 3 Alarma i-a alertat pe pompieri, care au mers pregatiți…

- Doi frați romani, care au fost adoptați in Australia, și-au cautat parinții biologici din Romania. Gena și Kalman Balog și-au cautat radacinile apeland la pagina de Facebook: „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei”. Apelul facut de cei doi a avut succes, peste 10.000…

- Aflat pe culmile succesului, rockstar-ul Post Malone lanseaza „Sunflower”, cea de-a doua colaborare a artistului cu Swae Lee. Noua piesa se regaseste pe colana sonora a animatiei „Spider-Man™: Into the Spider-Verse”, a carei premiera va avea loc pe 14 decembrie. „Post si Swae au adus la viata o piesa…

- Thom Yorke, solistul trupei britanice Radiohead, a dezvaluit ca desi i s-a oferit sansa de a crea coloana sonora a filmului-cult "Fight Club", el a refuzat generoasa oferta din cauza starii psihice proaste pe care o avea la acel moment, informeaza BBC. Starul a povestit ca oferta i-a fost…

- „A Star Is Born”, indelung asteptata productie cinematografica regizata de Bradley Cooper, va avea premiera pe 17 octombrie 2018. Filmul este o compozitie originala, care isi creeaza naratiunea pe baza chimiei incredibile dintre personaje, o tanara actrita si cantareata – al carei rol va fi interpretat…