Mihai Margineanu a sustinut un concert live exceptional la Sala Palatului

- Cantaretul Mihai Margineanu (49 de ani) ii va avea alaturi de el pe scena de la Sala Palatului, unde va sustine un concert, pe actorii serialului „Las Fierbinti“. Printre acestia va fi si Mihai Bobonete (Bobita).

Evenimentul inter-institutional reprezinta o premiera la nivelul judetului si a avut ca scop intalnirea colindelor romanesti, interpretate de grupuri de colindatori formate din personalul activ al

- "Moldovan National Youth Orchestra" a sustinut primul concert de iarna din noul sezon. De aceasta data, tinerii instrumentisti au cantat alaturi de 100 de copii, iar prin interpretarea lor au reusit sa tina publicul in picioare.

- Centrul Cultural Judetean Bistrita-Nasaud, Comunitatea Evreilor din Bistrita va invita la Sinagoga din Bistrita la: CONCERT DE HANUCA L U M I N A N E S T I N S A. Piese instrumentale klezmer, cantece idis si ebraice in interpre ...

- Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta „Zarita”, coloana muzicala a „Las Fierbinti”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania. In plus, artistul canta in premiera piesele extrase de pe noul sau album, „Fum de taverna”. „Pentru ca nu ne plac…