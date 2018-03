Mihai Marcu, MedLife: Voi investi in startup-uri inovatoare

Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, unul dintre liderii pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges, informeaza wall-street.ro. Grupul Solomed a fost…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. 'Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de cod (Codul…

- "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest cod fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business, fratioare!", a spus joi Mihai Marcu, proprietarul MedLife, la Romanian Business Leaders Summit, care se desfasoara in Capitala joi si vineri.…

- Finantarea startup-urilor incepe sa atraga atentia bancilor, care, in trecut, au fost reticente in a acorda credite unor firme aflate la inceput de drum. De ce au neglijat bancile acest segment de piata si ce le-a facut sa ia in calcul si acest business? Posibile explicatii a oferit Vladimir Kalinov,…

- Dent Estet, oepratorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, a finalizat anul trecut cu afaceri de 8,5 milioane de euro, in crestere cu 30%, protetica si implantologia dentara avand cele mai mari contributii in evolutia afacerilor. “Numarul pacientilor noi tratati in clinicile…

- Delgaz Grid anunta ca va inlocui, in 2018, 25 kilometri de conducte si bransamente de gaze naturale in mai multe localitati din judetul Alba. Comparativ, anul trecut a modernizat 29 de kilometri de retea. Investitiile din 2017, de circa 4,3 milioane de lei, pentru cresterea sigurantei si calitatii serviciilor…

- Investitiile nete realizate anul trecut in economia nationala au insumat 77,964 miliarde de lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul IV 2017, investitiile nete realizate in economia…

- ♦ Actiunile se tranzactioneaza la un PER de 23,8 la preturile de inchidere din 6 martie, fiind pe locul trei in topul celor mai scumpe actiuni din BET, dupa MedLife si Transelectrica ♦ Activitatea la nivel consolidat este relevanta pentru businessul companiei din indicele BET.

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.

- Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari, dupa un an cu o crestere record, relateaza ZF.

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12- fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si…

- Cinci startup-uri au participat la un concurs de prezentari, unde au sutinut pitch-uri in fata unui juriu format din antreprenori romani de succes precum fondatorul Clever Taxi — Mihai Rotaru si presedintele TechAngels Romania — Dan Calugareanu.

- ING Bank a inregistrat anul trecut venituri totale de 1,43 miliarde lei, in crestere cu 9%, si un profit net de 493 milioane lei, pe fondul cresterii portofoliului de clienti activi, care a ajuns la 1,14 milioane de persoane, din care 830.000 de clienti activi pe Home’Bank. In 2017, ING…

- MFI premiaza, anual, cei mai merituoși oameni din societate si adduce in fata opiniei publice cei mai talentati membri societații in diverse domenii, ii prezinta ca exemple de urmat la nivel național și internațional. Inițial, acest premiu a fost acordat numai in domeniul educației, dar din…

- MedLife anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (90%), al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii, potrivit unui comunicat al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti. Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piaţă,…

- Bill Gurley, unul dintre cei mai mari invesitotori din Statele Unite atrage atentia ca exista o porblema sistematica in Silicon Valley – ratele dobanzilor sunt prea mici, iar capitalul din piata e prea mare, o combinatie periculoasa si fara precedent. Cu alte cuvinte, el atrage atentia ca startup-urile…

- „In 2007 as fi spus 50% actiuni, 50% obligatiuni. In mod normal in prezent europenii au 60-80% obligatiuni si 20-40% actiuni, in timp ce in SUA lucrurile sunt exact invers. Americanii vad riscul ca pe o sansa. Asiaticii au alta perspectiva, fiecare regiune si fiecare tara are propria viziune“, spune…

- ♦ Investitorii straini se plang ca statul a avut in 2017 cele mai mici cheltuieli de investitii din ultimii 12 ani ♦ Dar nici ei nu s-au grabit sa bage bani in economia Romaniei. Anul 2018 trebuie sa fie un an al reluarii investitiilor – sustin in cor economistii. Insa este un mare semn…

- Retailerul Kaufland Romania vizeaza deschiderea a zece magazine noi si in modernizarea celor existente, a declarat vineri, pentru News.ro, Loredana Samoila, manager relatii publice in cadrul companiei. Investițiile in anul financiar 2018 – 2019 se cifreaza la 200 milioane euro. ”Pentru anul financiar…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune pentru anul in curs un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat miercuri pe site-ul Ministerului…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de Familia Marcu, prezenta in TOP 300 Capital, va continua dezvoltarea anul acesta, inclusiv cu noi achiziții. Mihai Marcu, CEO al companiei, spera ca, in lunile ce urmeaza, sa obțina și aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția clinicilor…

- Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de Familia Marcu, prezenta in TOP 300 Capital, va continua dezvoltarea anul acesta, inclusiv cu noi achiziții. Mihai Marcu, CEO MedLife, spera ca, in lunile ce urmeaza, sa obțina și aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția clinicilor…

- Reprezentanții administrației județene au avut un excedent bugetar, la final de 2017, de aproximativ 170 milioane lei. Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru…

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- Țara noastra este profund corupta, de cateva secole incoace, incepand cu clasa politica și terminand cu parte din antreprenorii autohtoni și straini care au facut afaceri la noi, in ultimii 300 de ani. Cu toate acestea, Romania nu e mai corupta ca alte țari din regiune. Declarația ii aparține lui Mihai…

- Primarul Ioan Popa a vorbit despre cum a scazut bugetul, in primul rand prin reducerea impozitului pe salarii de la 16 la 10 procente, dar si despre redirectionarea salariilor profesorilor, care nu mai trec prin bugetul Primariei, ci se duc direct prin inspectoratul scolar. Edilul a apreciat…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a transmis un mesaj emoționat prin intermediul unei scrisori adresata ministrului Sanatații. Jurnalista de 54 de ani a povestit ca, în 2015, a fost diagnosticata cu cancer la sân și a suferit o dubla mastectomie.…

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- Investitiile vor demara la initiativa Consiliului Judetean Buzau, dupa ce vechea maternitate, de pe Bulevardul Garii, a fost demolata la finele anului trecut. De doi ani, Judecatoria Buzau si-a mutat sediul din cladirea Tribunalului intr-un mall din oras.

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor românești de tehnologie, își începe activitatea. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovației românești, Techcelerator este primul accelerator din România…

- Demența afecteaza milioane de persoane din intreaga lume, rapindu-le capacitatea de a gandi si a-si aminti momentele pe care le-au trait odata. In cautarea unor noi modalitati de a lupta impotriva declinului cognitiv, oamenii de stiinta de la Universitatea Konkuk din Coreea de Sud au realizat un studiu…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a susținut un discurs in Parlament, cu ocazia investirii Guvernului Dancila. Fostul președinte a facut o radiografie la sange a anului 2017, dupa care ținut sa taxeze unii miniștri propuși, mai ales pe ministrul Educației.„Care a fost costul politicilor…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- Consilierii locali din Dej au aprobat ieri, 23 ianuarie, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna ianuarie, un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. Potrivit proiectului, 70 de strazi…

- Doi antreprenori din Timisoara au creat "inginerul virtual" - o solutie IT ce foloseste inteligenta artificiala care ajuta fermierii sa controleze mai usor tot ce tine de plantatii - precum irigatiile, starea solului sau tratamentele chimice. Sistemul creat de ei poate fi folosit si in domenii precum…

- „Am atras atentia, prin orice mijloace, asupra acestui pericol. Am apelat la societatea civila, m-am adresat unor ministri, am interpelat parlamentarii, am informat primarii din judet care, la randul lor, s-au revoltat si au protestat. Sunt afectate pana si cele mai mici comune, cu bugete austere, care…

- Mesajul mediului de business catre PSD: „Puteti sa va schimbati intre voi, dar nu schimbati nimic in economie!“ Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o crestere de 0,74%, iar bursa a scazut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt ingrijorati…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Aproximativ 22.000.000 de calatorii s-au realizat, anul trecut, cu mijloacele de transport ale Companiei de Transport Public Arad, cele mai multe dintre acestea in zona urbana. CTP a deservit in 2017 circa 150 de trasee urbane, periurbane, județene și curse speciale de tramvai și autobuz, cu un parcurs…

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- In timp ce in Bucuresti aplicatii mobile de taximetrie, dezvoltate de doua firme locale de tehnologie, risca sa fie scoase din piata, tot mai multe startup-uri din afara lucreaza la proiecte care sa revolutioneze domeniul auto si cel al taximetriei. Unul dintre ele este Aurora Innovation, care lucreaza…

- OPEC a reusit in acest an sa atraga de partea sa fondurile de hedging, astfel ca plasamentele in contracte futures pe termen lung au atins niveluri record, iar perspectivele sunt promitatoare cel putin pentru prima jumatate a anului 2018, transmite News.ro.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Trimiterea de soldati NATO in statele baltice, de teama unei posibile invazii, a avut drept efect atat descurajarea unei posibile agresiuni cat si stimularea investitiilor. Au trecut 10 luni de cand soldati din SUA, Canada si Marea Britanie au fost desfasurati in statele baltice si datele…

- Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres.