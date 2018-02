Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Cotul Morii din raionul Hincești, una dintre senatarele declarației anti-unire, neaga ca ar fi condamnat acțiunile unor autoritați publice locale care au semnat Declarația simbolica de Unire cu Romania. Primarul comunei, Lucia Guștiuc, susține ca nici consilierii și nici cetațenii nu au fost…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Dupa ce 12 localitați și-au declarat unirea simbolica cu Romania, socialiștii au decis sa contracareze cu declarațiile a 21 de localitați, inclusiv 4 orașe care pledeaza pentru statalitatea Moldovei și prin care sunt condamnate cele 12 comune care au semnat declarațiile de unire cu Romania pentru ca…

- Centrala de termoficare a Sucevei este in pericol de a fi inchisa in plina iarna din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privata facuta in municipiu, care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte,…

- Senatorul PSD a vorbit, intr-un interviu pentru Euronews, despre masura arestului preventiv, despre care a spus ca este o forma a procurorilor de a-și arata puterea. Senatorul a spus in cadrul interviului ca „daca ai o persoana corupta, nu trebuie sa o arestezi”. ”Daca ai o persoana corupta, un demnitar…

- „Poate ca cineva provoaca acestui lucru intentionat? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei inteleg ca pierd alegerile (parlamentare) in toamna si poate ar vrea sa destabilizeze situatia? Trebuie sa fim foarte atenti. Noi examinam detaliat acest lucru”, a…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a transmis un mesaj emoționat prin intermediul unei scrisori adresata ministrului Sanatații. Jurnalista de 54 de ani a povestit ca, în 2015, a fost diagnosticata cu cancer la sân și a suferit o dubla mastectomie.…

- Deja șaspte sate din Republica Moldova au semnat un document, care simbolizeaza Unirea cu Romania. Aceasta declarație a fost semnata intai de satele Parcova și Fantana Alba in data de 24 ianuarie, de ziua Micii Uniri.

- Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu mai bine de doi ani. S-a luptat cu toate puterile pentru a invinge boala. A plecat pe banii ei in strainatate, a suportat tratamente costisitoare si cand credea ca totul revine la normal a aflat ca are cancer la plamani. Medicii…

- Satul Puhoi din raionul Ialoveni este o alta localitate ce a votat Declarația de Unire, informeaza Provincial. Declarația a fost votata la 29 ianuarie 2018, de catre Consiliul Local. „Iar daca Unirea noastra de azi este un simbolica, sa ne ajute Dumnezeu ca ea sa fie un pas…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Declarația comuna publicata, miercuri, pe site-ul Comisiei Europene și semnata de președintele CE Jean ClaudeJuncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans a fost provocata de un raport intocmit de reprezentantul CE in Romania, Angela Filote, cu privire la premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit…

- Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar care are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei, spune președintele Klaus Iohannis. Declarația a fost facuta la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti.

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- In goana dupa bani, statul e primul care atenteaza la banii romanilor. Foarte flamand, bugetul inghite orice leut. Portareii te executa fara discriminare, si daca ai restante la taxe si impozite de mii de lei si daca ai doar 100 de lei. Și, mai nou, masurile menite sa „revoluționeze” fiscalitatea in…

- Mesajul mediului de business catre PSD: „Puteti sa va schimbati intre voi, dar nu schimbati nimic in economie!“ Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o crestere de 0,74%, iar bursa a scazut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt ingrijorati…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la nivelul…

- Documente atasate: Descarca formularul 600 FORMULARUL 600: Romania are peste 400.000 de persoane fizice autorizate, astfel ca mai bine de 400.000 de romani trebuie sa faca drumul catre oficiile Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Iata ce spune Fiscul pe site-ul sau despre acest…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- Inca de la inceput trebuie amintita o informatie halucinanta, care pana acum nu a intrat in atentia opiniei publice din Romania. Guvernul Ungariei, stat aliat NATO si membru UE, are, de cativa ani, un inalt reprezentant pentru autonomia teritoriala a minoritatii maghiare, functie ocupata de Katalin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Ciprian Tatarusanu a "inchis" poarta lui Nantes in victoria cu Amiens (1-0), din ultima etpaa a turului, si continua sa fie laudat de presa din "Hexagon". Echipa lui Claudio Ranieri a castigat cu 1-0 meciul jucat in deplasare si a incheiat turul din Ligue 1 pe locul 5 in clasament. …

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

- Ministrul de Interne a Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, de comun cu ministra de Interne a României, Carmen Dan, intenționeaza sa deschida un punct de control comun la Galați. Declarația a fost facuta de Jizdan în cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Totodata,…

- "Autoritatile sanitare au fost informate in legatura cu infectarea cu Salmonella a 20 de copii mai mici de sase luni in opt regiuni din Franta", a comunicat Directia Generala pentru Sanatate, fara a preciza care sunt zonele in care au fost constatate probleme. Bebelusii s-au infectat cu…

- Nadine și-a amintit, in cadrul unui interviu, despre cat de greu i-a fost sa reușeasca in viața. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta a prezentat…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține ca fostul președinte al Rominiei, Traian Basescu, nu mai este o voce puternica la București. Despre aceasta a declarat Sandu in cadrul unei emisiuni de la PROTV, specificind ca Basescu a decis sa vina in R. Moldova sa faca politica.…

- "Nu avem inca declarația. Am avut o discuție. (...) O sa fie o comunicare publica din partea Parlamentului", a precizat Meleșcanu, intrebat daca urmeaza sa fie transmisa o scrisoare catre Departamentul de Stat al SUA. "Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. “Statele Unite…

- Manualele de clasa a cincea, in școli de luni dimineața. Ministrul Educației a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor fi in școli incepand de luni dimineața. In caz contrar, editurile, care nu au facut livrari, vor fi sancționate cu 0,5 la suta din valoarea contractului pentru fiecare…

- Guvernul a reusit sa creeze incertitudine maxima prin masurile fiscale pe care azi le adopta de urgenta si maine le modifica iar, blocand mediul de afaceri care nu poate gandi niciun pas in viitor pentru ca nu stie pe ce cifre se bazeaza. In acest context, directorul executiv al companiei…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania si, totodata, unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul medical privat, anunta ca nu va reduce salariile ca urmare a transferului contributiilor sociale. 0 0 0 0 0 0 “In acest moment nu au fost publicate in…

- RTPR Allen&Overy a oferit consultanta Wood & Company Financial Services si Raiffeisen Bank in calitate de joint bookrunners cu privire la oferta publica derulata de Sphera Franchise Group si admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti. Echipa de avocati RTPR Allen & Overy a…

- Grupul de clinici Dent Estet, controlat de MedLife, cel mai mare jucator de pe piata serviciilor medicale private, si-a crescut veniturile cu 31% in primele noua luni ale anului, la aproximativ 6,5 milioane de euro fata de perioada similara a anului trecut, cea mai mare contributie la cifra de afaceri…