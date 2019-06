Stiri pe aceeasi tema

- Emil Nestor (Norma M20 FC) a obtinut duminica prima sa victorie din cariera, la Cupa Cheile Gradistei TOTAL, etapa a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta. Nestor a fost cronometrat cu timpul de 03 min 37 sec 125/1000 (1 min 46 sec 514/1000 in prima mansa, 1 min 50 sec 611/1000, in a doua),…

- Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, triplu campion al Romaniei si de doua ori vicecampion la grupa H, clasa 3 la Campionatul National de Viteza in Coasta, si a indeplinit obiectivul fixat la prima etapa a Campionatului National Super Rally 2019, care s a desfasurat la Mangalia. A fost pentru prima data…

- Campionatul Național de Super Rally, al carui promotor este chiar Mihai Leu, va debuta la finalul acestei saptamani, la Mangalia, pe traseu urban, așii automobilismului urmand sa se dueleze pe strazile orașului. ...

- Week-endul acesta cei mai buni piloți au luat startul la Rașnov in prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta. Printre participanți s-a numarat și campionul Mihai Leu, care la finalul acestei etape a fost desemnat caștigator incontestabil al clasei GT. Fanii motorsportului l-au putut admira…

- Cei doi piloți ai echipei UniCredit Leasing Motorsport, Mihai Leu și Adrian Teslovan, vor participa la treicompetiții naționale în 2019: Campionatul Național de SuperRally, Campionatul Național de Raliuri șiCampionatul Național de Viteza în Coasta. Mihai…

- UniCredit Leasing, liderul industriei de leasing din Romania, iși propune obiective ambițioase in cel de-al treilea an consecutiv in care susține activ motorsportul romanesc. Cei doi piloți ai echipei UniCredit Leasing Motorsport, Mihai Leu și Adrian Teslovan, vor participa la trei competiții naționale…

- Cursa de mare viteza la patru ace. Așa s-ar putea rezuma intalnirea dintre campionul Mihai Leu și stilista Adina Buzatu. Mihai Leu a urcat-o in Ferrari pe Adina și i-a dezvaluit cateva secrete de pilotaj in vreme ce a plimbat-o pe circuitul de la Targu Secuiesc. La randul ei, Adina i-a marturisit cunoscutului…

- Cei mai buni piloți din Romania vor lua startul in acest weekend, la Rașnov, in prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2019, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv printr-un comunicat. Un total de 95 de sportivi s-au inscris la etapa care deschide sezonul, marea…