Mihai Ivascu, CEO M3 Holding, anunta preluarea unei banci din Romania si transformarea ei intr-un adevarat FinTech

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica Smiley News de la „Neatza cu Razvan și Dani” imagini cu primul ziar adevarat din Romania, Curierul Romanesc, de la a carui lansare se implinesc astazi 190 de ani.

- Politistii de frontiera din Calafat au fost cei care au descoperit armele in microbuzul cetateanului bulgar armele. In patru colete erau ascunse 69 de pistoale cu gaze si 6 arme cu aer comprimat. Soferul a sustinut in fata politistilor ca nu stia ce transporta.

- In noul exercițiu bugetar se vor aloca fonduri pentru tabere in Romania la care sa vina in vacanțe și tinerii care au plecat cu parinții in strainatate și se școlarizeaza in afara țarii....

- „Sunt bine si o sa fiu si mai bine. Adevarul este ca afectiunea pe care o am necesita un tratament de lunga durata si trebuie sa raman doua saptamani in spital, unde sunt ingrijit extraordinar de bine. Doresc sa fie fericiti cei care ne asculta si sa aiba o primavara frumoasa. Cand voi pleca de aici…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca vor fi achizitionate cabine de videoconferinta cu care sa fie dotate instantele de judecata, astfel incat daca un detinut are "o afacere judiciara" sa fie audiat din penitenciar si sa nu mai fie transportat la instanta respectiva, eliminandu-se astfel…

- Laurette a simțit nevoia unei schimbari de look. Vedeta a trecut printr-o transformare neașteptata. Laurette și-a schimbat culoarea parului. Aceasta și-a deschis culoarea parului și l-a mai scurtat, iar transformarea o prinde de minune. Transformarea prin care a trecut Laurette a fost pe placul internauților,…

- Principalele declarații ale șefului statului: Decizia de azi a CCR cu privire la legea plafoanelor demonstreaza inca o data ca PSD legifereaza nu doar imoral și prost, ci și neconstituțional CCR ca una din legile pe care le-am contestat a fost adoptata de majoritatea PSD cu incalcarea tuturor normelor…

- Vești proaste pentru Romania! Potrivit datelor Eurostat suntem pe primul loc in UE atunci cand vine vorba de inflație și economia nu da semne ca iși revine prea devreme, mai ales dupa ultimele decizii controversate luate de Guvern.