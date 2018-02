Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit luni, la sediul central, pentru a stabili prioritatile legislative pentru actuala sesiune parlamentara, printre care figureaza si Legile Justitiei, precum si calendarul evaluarii secretarilor de stat. La finalul sedintei Biroului Permanent National, liderul PSD, Liviu…

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Senatorul PSD Radu Preda a intrebat luni, dupa ce comunitatea Declic a depus in holul Senatului semnaturile celor care nu sustin modificarea legilor justitiei, unde sunt acestea, deoarece el vede doar o lista cu nume. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca si el a semnat petitia, „ca cetatean…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc.Citeste si: Procurorul Negulescu, lovit…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza agerpres.ro. …

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte din programul de guvernare, "program care nu va suferi modificari, nici cantitative, nici de profunzime"."Vor ramane aceleasi lucruri, dar unele vor trebui scoase pentru ca sunt deja indeplinite.…

- Pe parcursul anului 2017, deputații au adresat instituțiilor statului 103 intrebari și 7 interpelari, informeaza NOI.md. Cele mai multe solicitari de informație, 29 la numar, au fost adresate Guvernului/Cancelariei de Stat, alte 8 au fost direcționate prim-ministrului Republicii Moldova. 15 intrebari/interpelari…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Premierul Mihai Tudose a multumit vineri Parlamentului pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precizand ca acesta va fi aplicat, iar "rezultatele nu vor intarzia sa apara". "Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul de astazi si pentru increderea pe care ne-o acordati noua, Guvernului,…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu, aflata in cel de al doilea sau mandat de reprezentant al argesenilor in Parlament, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai activi si mai energici politicieni ai ultimului an. Aleasa deputat in circumscriptia electorala nr.3 ARGES, pe listele PSD, Simona este membra in mai…

- Senatorii vor da vot final, pe ultimul proiect de lege din pachetul legilor Justiției, respectiv propunerea de modificare a Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Dezbaterea pe aceasta inițiativa legislativa a inceput in plenul de miercuri…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Presedintele Senatului si senatorul USR au dat ochii pe holurile Parlamentului. Si au avut un schimb de replici de fata cu alti alesi ai neamului, dar si cu reprezentantii presei. In prima faza, Mihai Gotiu a fost auzit facand referire la regulamentul parlamentar. “Vreau sa-i transmit domnului presedinte,…

- "Nu este un sfarsit de drum si vreau sa transmit un mesaj foarte clar intregii societati: vom continua lupta cu toate instrumentele si cu toate mijloacele legale, parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie. Evident ca vom contesta la CCR aceasta lege, au anuntat si colegii de la PNL. Trebuie…

- Deputatul Catalin Radulescu (PSD), cere revocarea procurorului general: Defaimeaza Parlamentul Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut, marti, ministrului Justitiei Tudorel Toader, sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma „inculpati…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Sedinta Senatului, care trebuia sa inceapa luni la ora 15,00, a fost amanata pana la finalizarea plenului reunit al Parlamentului in care se desfasoara dezbaterile pe proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018. Informatia se regaseste pe site-ul Senatului. Initial site-ul institutiei indica plen…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Parchetul General pregateste un nou atac la Parlament. Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat o conferinta de presa astazi, la ora 11. Printre subiectele abordate vor fi si controversatele modificari aduse la Legile Justitiei. De altfel, atat…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Camera superioara a Parlamentului rus a stabilit pe 18 mai data viitoarelor alegeri prezidentiale, scrie AFP.Membrii Consiliului Federatiei au luat aceasta hotarare in unanimitate, a precizat vineri Valentina Matvienko, presedintele institutiei, scrie news.ro. Vladimir Putin a anuntat…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Biroul Permanent al Senatului a stabilit luni calendarul dezbaterii in procedura de urgenta a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a modificarilor aduse legii ANI, ambele acte normative fiind adoptate tot luni, intr-o sedinta ad-hoc a Camerei Deputatilor. Termenul pentru…

- Calendarul adoptarii bugetului 2018 in Parlament Senatorii si deputatii au termen pana luni, la ora 9.00, pentru depunerea amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe 2018, urmand ca de marti sa inceapa dezbaterile in comisii, iar votul final este programat intr-o sedinta comuna a Legislativului,…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va ataca la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii Educatiei, adoptate de Senat, si va solicita presedintelui Romaniei sa ceara Parlamentului reexaminarea legii, a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, deputatul PMP de Mures Marius Pascan, conform…

- Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au aprobat joi calendarul dezbaterii si adoptarii bugetului de stat pentru 2018: de azi si pana luni senatorii si deputatii au termen pentru depunerea amendamentelor, de marti incep dezbaterile in comisii, iar votul final este programat intr-o sedinta…

- Grupul parlamentarilor USR a criticat calendarul adoptat joi de Birourile permanente reunite ale celor doua Camere, sustinand ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe anul 2018 este unul "mult prea scurt". Senatorul USR Mihai Gotiu a sustinut ca a primit programul…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale urmeaza sa fie adoptate de Parlament in data de 21 decembrie. Birourile Permanente reunite au stabilit calendarului dezbaterilor, saptamana viitoare, pana sambata, urmand a se lucra in comisiile reunite de buget-finanțe, iar din…

- Legea statutului magistraților apare ca votata pe site -ul Senatului, dar totul este un fals. ”CICA A FOST EROARE MATERIALA! Nu am timp sa va relatez cu detalii și mizeria asta, cu Legea privind statutul magistraților care a aparut pe site-ul Senatului ca ar…

- Parlamentarii USR au pus punct protestului din Camera Deputatilor, de la votarea legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, si au iesit din plen pentru a face declaratii. Dan Barna, presedintele USR, acuza lipsa de dezbatere pe amendamente si da vina pe Liviu Dragnea."Ceea ce s-a…

- Testele cu rachete efectuate de Coreea de Nord reprezinta o 'amenintare iminenta' pentru Japonia, au apreciat luni senatorii japonezi, in timp ce premierul nipon Shinzo Abe, a declarat ca nu are rost un dialog cu Phenianul, relateaza AFP. Camera superioara a Parlamentului nipon a adoptat in unanimitate…

- ”Legea anti-birocrație”, depusa la Parlament: Nicio instituție nu va mai avea voie sa ceara documente existente deja in sistemul public, prevede un proiect de lege semnat de parlamentarii PNL și care urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului, ca prima Camera sesizata. Propunerea legislativa intitulata …

- Liberalii au solicitat miercuri convocarea unei ședințe comune a Parlamentului in care sa se adopte o declarație cu privire la poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pe legile Justiției și in care sa se constate ca declarația data publicitații marți de președinții celor doua…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu, a declarat, joi, ca in copilarie negocia orele de culcare in noaptea de Revelion, pentru a rata cat mai putin din cupletele lui Arsinel si Stela Popescu, el afirmand ca, daca Raiul exista, atunci cu siguranta, de maine, va fi un pic mai vesel.El…

- Miliardarul este obligat sa-si predea pasaportul rus autoritatilor franceze si sa plateasca o cautiune in valoare de cinci milioane de euro, a declarat pentru AFP procurorul Republicii de la Nisa Jean-Michel Pretre.Kerimov, a carui arestare luni, pe aeroportul din Nisa, a provocat furia…

- Lucian Romascanu: Ne raman in amintire lucrurile minunate realizate de Stela Popescu Ministrul Culturii a declarat, joi, ca, desi actrita Stela Popescu nu mai este printre noi, raman in amintire lucrurile minunate pe care artista le-a realizat de-a lungul vietii. Lucian Romascanu a precizat…

- "Cred ca (Liviu Dragnea - n.r.) trebuie sa demisioneze. Trebuia nici sa se nu ajunga acolo. Acest tip de circ cu victimizari nu fac bine. Iti pui mainile in cap si te gandesti ce se intampla acolo. Va dati seama ce intrebari interesante primesc de la alti sefi de stat. Lumea nu intelege cum s-a putut…

- Senatorii rusi au adoptat miercuri legea ce permite clasarea unor organizatii media ca 'agenti straini', ca reactie la restrictiile impuse de Washington canalului rus Russia Today, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In cursul votului de miercuri dimineata in cadrul Consiliului Federatiei,…