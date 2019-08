Suceava: O persoana a murit dupa ce autoturismul in care se afla, a intrat in gard

Astazi, 16 august, in localitatea suceveana Balcauti, o masina a intrat in gard.In urma impactului, o persoana a fost incarcerata. Soferul autoturismului, in varsta de 61 de ani, a decedat in urma evenimentului rutier."Vehiculul prezinta… [citeste mai departe]