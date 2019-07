Mihai Goțiu se visează președintele României: „Așteptați-vă să vorbim mult despre mediu!” Goțiu susține ca are &"antrenament&" în implicarea în cauze carora nu le dadeau prea mulți șanse de reușita, dar și ca este obișnuit &"sa fie alaturi de cei care au câștigat, în mod constant, asemenea lupte fara șanse&". Lipea afișe pe ascuns în anii dominației lui Funar afișe pe ascuns în anii dominației lui &"Pe 13 iulie, la Congresul Național, delegații USR vor decide cine va fi candidatul nostru pentru funcția de președinte al României. Duminica, m-am înscris în competiția interna, care, chiar daca este extrem de scurta, sper ca nu va fi una pur… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

