- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Liviu Plesoianu ii transmite lui Tudorel Toader ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnule ministru Toader, sansa de a fi un erou ati pierdut-o anul trecut, in luna martie, cand ati considerat ca nu e "oportun"…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. „Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- "Intalnire excelenta și constructiva cu Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor, astazi, la Bruxelles. Le-am transmis oficialilor europeni ca mandatul Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene va fi eficient, pragmatic și ca vom contribui intr-o mare masura la construcția unui viitor…

- Fostul președinte Traian Basescu surprinde! Acesta susține ca strada este libera sa vrea indepartarea de la putere a PSD, iar din acest punct de vedere se alatura oamenilor care au ieșit in strada.Traian Basescu a susținut joi, intr-o postare pe Facebook, ca legile Justitiei aveau nevoie de…

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Fiind persoana privata din Romania care a avut cele mai multe procese contra unor marcanti membri PSD sau afiliati de ai lor externi (de la Miron Cozma in 1993 la Rodica Stanoiu in 2004 mi-au intentat procese de calomnie, intii in penal, pe urma, dupa dezincriminare, in civil) si singura care a dat…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, este unul dintre cei mai activi și serioși tineri parlamentari liberali. Cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- "Pentru mine sarbatorile inseamna liniste, nu consum. Linistea mi-o gasesc langa ai mei la masa din bucatarie. Insa anul asta daca intelegi ce se intampla in Parlament cu violarea Justitiei nu prea ai cum sa ai liniste. Mai ales daca nu faci ceva in legatura cu asta. Prefer sa fiu in strada langa…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- ”Nu am participat la proteste in mod organizat pentru ca actiunea de protest a fost initiata de cetatenii ingrijorati de initiativele PSD, si nu de partide. Majoritatea membrilor PMP au fost in strada, si nimeni nu a impiedicat sau descurajat vreun membru al partidului nostru sa nu iasa in strada.…

- Protestul este programat joi, 7 decembrie, la ora 19, in Piața Libertații din Timișoara. „Marți, 12 decembrie, vor continua sa voteze legile Justiției! Pana atunci noi trebuie sa trezim intreaga Romanie și sa o scoatem in strada! Pentru ca dorim ca Justiția sa fie independenta,…

- Acesta afirma ca incercarile USR de a bloca legile justiției i-au iritat pe membrii PSD și ALDE, inclusiv pe liderul PSD și al Camerei Deputaților Liviu Dragnea, care a parasit ședința. Potrivit News.ro, presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, primarul Capitalei, Gabriela Firea, si primarii…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Fostul director al Serviciului Roman de Inforrmatii din perioada 1997-2000, Costin Georgescu, considera ca aparatura care ar fi fost folosita in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, este una care se folosea acum 30 de ani, pe vremea lui Ceausescu.„Daca se confirma ca era un dispozitiv…

- Liderul PSD Liviu Dragnea saluta decizia Camerei Deputaților, care a adoptat miercuri, cu 177 voturi "pentru" și 26 "impotriva", proiectul legii prevenirii. Legea prevenției este o lege promisa și asumata de Liviu Dragnea și de PSD din timpul campaniei.„Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!…

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca reactia Departamentului de Stat al SUA fata de propunerile de modificare a legilor Justitiei este fara precedent, aratand ca este important ca in Romania sa fie pastrat un sistem democratic, cu institutii independente puternice."Comunicatul…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției. Dorim sa subliniem ca, in orice discuție cu partenerii noștri trebuie sa plecam…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…

- Predoiu, fost ministru al Justitiei: Nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca SUA ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania, dupa ce, seara trecuta, Departamentul de Stat a transmis un comunicat de presa in…

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne…

- O mare parte dintre senatorii din Comisia de aparare care au lipsit saptamana trecuta de la ședința in care trebuiau sa voteze proiectul de lege privind achiziția rachetelor Patriot au vizitat un poligon al SPP "foarte frumos" la invitația șefului Serviciului, Lucian Pahonțu, a declarat…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- Turma de oi se afla pe o pasune aflata langa localitatea Bordesti. Ursul a atacat oile si a omorat cel putin trei dintre acestea, iar ciobanii care se aflau cu turma au scapat fara a fi raniti. Ursul a incercat sa atace un cioban, apoi s-a retras in padure, speriat de zgomotul facut de oameni.…

- Contrar asteptarilor, Mugabe nu a mentionat ca ar intentiona sa demisioneze, desi puterea a fost preluata de fortele armate, iar el se afla in arest la domiciliu, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Intr-un discurs televizat, presedintele zimbabwian a recunoscut insa existenta unor…

- Protestatarii iau cu asalt Piata Victoriei in aceasta seara! Anuntul a fost facut in mediul online, pe Facebook. Organizatorii sustin ca protestele vor avea loc atat in Capitala, cat si in principalele orase din tara, dar si in Diaspora. Temele principale pentru mitinguri sunt legile Justiției și…