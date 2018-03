Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Mihai Gotiu, fost vicepresedinte al Senatului, anunta ca va da in judecata televiziunea Antena 3, dupa ce intr-o emisiune recenta a fost prezentata o fotografie din cadrul unui proiect artistic, in care Gotiu se batea cu jandarmii, ca fiind reala."DA, VOI DA IN JUDECATA ANTENA…

- Televiziunea Antena 3 a fost amendata de Consiliul National al Audiovizual (CNA) pentru ca a prezentat drept reale imagini dintr-un moment artistic in care Mihai Gotiu se lupta cu jandarmii, tinand in mana un tarnacop.

- Senatorul PSD Constanta Tit-Liviu Brailoiu a prezentat, pe 14 martie, in plenul Senatului Romaniei, o declaratie politica purtand denumirea ”Proiectul de tara vs. Politica parului”, prin care condamna degradarea politicii adoptate de Partidul Național Liberal. Senatorul constanțean acuza “graba cu care…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Asfaltarea drumului spre stațiunea montana Parang depinde de o soluție a instanței. Licitația organizata de Consiliul Județean Hunedoara a fost contestata, iar contractul pentru modernizarea drumului spre Parang a ajuns in instanța. Dupa ce pe rolul instanțelor s-au inregistrat mai multe dosare,…

- Consiliul National al Audiovizualului a amendat Antena 1 cu 5.000 de lei pentru emisiunile „Acces direct" si „Xtra Night Show", in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate...

- Momente incredibile miercuri seara, in platoul emisiunii „Sinteza zilei”, de la Antena 3. Senatorul PSD, Serban Nicolae, a lansat o tema de discutie delicata pentru colegul sau din Parlamentul Romaniei, deputatul PNL Ioan Cupșa. Cel din urma nu a ezitat sa raspunda afirmativ in momentul in care a fost…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- „Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost folosit pentru urmarirea magistratilor si intimidarea lor”, a sustinut istoricul Marius Oprea la audierile din cadrul Comisiei SIPA. Senatorul clujean Mihai Gotiu a postat pe Facebook principalele declaratii ale istoricului.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre „autisti” care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. „€Colegiul director al Consiliului National pentru…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- CNCD(Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ) analizeaza declaratiile premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE în ciuda faptului ca stiu adevarul".

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o intalnire, vineri, cu mai multe organizații non-guvernamentale care se ocupa de copii cu nevoi speciale, precum autismul, sindromul down dar și boli grave. Despre audierea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa afirmația nefericita…

- Viorica Dancila a declarat ca, deocamdata, nu a fost invitata oficial la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma declarației pe care a facut-o la Antena 3."N-am primit inca o invitație de la CNCD. Nu știu daca voi merge, aș vrea sa merg. Mi-am cerut scuze public. Vineri,…

- Premierul Viorica Dancila nu a confirmat prezența la audierea programada de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pe data de 20 februarie, a anuntat, sambata, președintele Consiliului, Csaba Asztalos. „Deocamdata nu a confirmat. Din surse publice știu ca se deplaseaza la Bruxelles și in…

- Premierul Viorica Dancila, pe 20 februarie la CNCD Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza saptamâna viitoare pe 20 februarie audierea premierului…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declarația prim-ministrului Viorica Dancila, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018."Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu acuza faptul ca Legea Manualului Scolar, initiata de ministerul Educatiei atunci cand acesta era condus de senatorul Liviu Pop, merge in "super-viteza" in parcurs legislativ la Senat. Comisia de invatamant din Senat, care este prima camera sesizata pe acest proiect, a organizat…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- Gotiu: Voi cere o suma prohibitiva in procesul cu Palada, sa nu se mai faca politica cu pumnul Senatorul USR, Mihai Gotiu, a fost vineri la Parchet sa dea o declaratie legata de plangerea penala impotriva sociologului Mirel Palada, adaugand ca va solicita o dauna prohibitiva la proces, pentru…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- ”Din experiența personala: interceptarea a fost in 2014, din august pana-n noiembrie inclusiv și mi-a fost inaintat un document acum doua saptamani.” a precizat Ecaterina Andronescu, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute” cu Alessandra Stoicescu. Senatoarea PSD a precizat ca-n cele patru luni…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- O ediție a emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 din vara anului trecut a atras furia celor de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Pentru 45 de minute, pe post s-a vorbit despre cazul unei fetițe care a murit de rujeola și care ar fi reinviat ulterior, atragand o amenda de 50.000 de lei,…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit din cauza unor probleme de sanatate, relateaza Antena 3. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990. El se afla la al 8-lea...

- Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a declarat, intr-o interventie la Digi24, faptul ca o parte dintre protestatari ar fi fost platiti sa iasa in strada sa strige impotriva Puterii. „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj…

- Senatorul USR Mihai Gotiu le-a multumit, duminica, protestatarilor care au participat la mitingul din Bucuresti si spune ca, atata timp cat oamenii sunt dispusi sa infrunte frigul, zapada si noroaiele in lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor.

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- USR acuza PSD ca a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. Potrivit celor de la USR, senatorul PSD Ioan Denes, propus sa o inlocuiasca pe Doina Pana, nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata…