Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, sub acuzatia de violenta in familie si vatamare corporala, dupa ce duminica si-a agresat sora mai mica, gravida inluna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal.Luni, medicii au decis sa ii faca femeii…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…

- Crima in cartierul Colentina din Capitala. O femeie și-a ucis concubinul, dupa ce l-a lovit de mai multe ori in cap cu o farfurie și apoi a incendiat apartamentul ca sa-și ștearga urmele. Cea suspectata de crima a fost reținuta de polițiști. Alarma a fost data, vineri seara, cand pompierii au fost alertați…

- Mai multe persoane s-au adunat in fata sediului ANSVSA pentru a protesta. Oamenii au venit insotiti de pancarte cu imagini dure, in care erau infatisate animale maltratate. "Sunt imagini, din pacate, din adaposturile din Romania, adaposturi autorizate de ANSVSA, majoritatea dintre ele fiind…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a fost injunghiat de o persoana necunoscuta, potrivit declarațiilor sale, in apropiere de stația de metrou Politehnica, fiind transportat la Spitalul Universitar din Capitala. Tanarul, care este brancardier la Spitalul Universitar, a fost injunghiat din spate, in zona…

- Alexandru Arșinel trece, din nou, prin momente grele. Actorul a fost dus duminica de urgența la Spitalul Universitar din Capitala și, in urma unor investigații serioase, acesta a fost internat. Contactat aseara telefonic de Mihai Gadea, Alexandru Arșinel a marturisit la Antena 3 ca va fi supus unei…

- Imaginile difuzate pe retelele sociale arata cum o persoana in varsta se opreste in Piata Victoriei, pe trotuarul din fata Guvernului, si schimba cateva cuvinte cu jandarmii. Protestatarul care filma cu telefonul mobil il intreaba pe batran ce parere are despre ce se intampla in Piata Victoriei,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca doi barbati, unul in varsta de 41 de ani si prietenul acestuia, in varsta de 35 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.…

- Mai mult, deputatul PNL critica membrii PSD-ALDE, despre care spune ca inca nu ințeleg ca doar instanța de judecata se poate pronunța printr-o hotarare definitiva asupra vinovației unui om. Iar in opinia sa, nimeni nu este mai presus de lege, nici macar parlamentarii, informeaza Antena 3. „Noi…