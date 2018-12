Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Rosa, fiica regretatului Aurelian Preda, petrece inca un Craciun fara tatal ei. Tanara artista a publicat un mesaj sfașietor pe pagina ei, in care ii transmite un mesaj tatalui ei.

- Vanessa Wickham, 24 de ani, din San Diego, California, era ingrijorata ca tatal ei, Lew Johnston, 65 de ani, se va simți prea rau pentru a putea fi prezent la cea mai importanta zi din viața ei. Barbatul aflat in ultimul stadiu al BPOC, boala pulmonara obstructiva cronica, a fost sfatuit de doctori…

- O femeie in varsta de 42 de ani, asistenta medicala de profesie, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost izbita de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Nenorocirea s-a intamplat joi seara, in zona Bucium. Acolo, Bogdan si Irina, doi soti in varsta de 42 de ani, au fost loviti chiar pe trecerea…

- O fetița de șapte ani a fost descoperita intr-o balta de sange de tatal sau. Micuța se urcase pe un dulap, știind ca acolo a ascuns mama ei niște fursecuri, a informat vremeanoua.ro.Corpul de mobilier a cazut peste fetița, ranind-o grav in zona capului.

- O femeie in varsta de 41 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" dupa zilele trecute ce a inghitit aproximativ 200 mililitri de antigel, riscul vital in astfel de cazuri aparand peste 100 ml. Membrii familiei si-au dat seama miercuri dupa-amiaza ca femeia a inghitit…

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- O fetita de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava dupa ce caruta in care se afla a fost spulberata de o autoutilitara marca VW Transporter. Teribilul accident s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 20.00, la Fantanele, iar din ...

- O tanara in varsta de 29 de ani a ajus in stare grava la spital, dupa ce a fost atacata de un urs la o stana din judetul Mures. Scenele terifiante au avut loc luni seara (1 octombrie), la o stana din județul Mureș. Femeia era singura, la marginea unei paduri, in momentul in care […] The post Tanara…