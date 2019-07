"Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice.

Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor rezultate obtinute pentru Romania și pentru romani", a scris Fifor pe pagina sa de Facebook.

Alaturi de Mihai Fifor, au mai depus juramantul si Nicolae Moga si Ramona Manescu, noii ministri de la Interne, respectiv Externe.