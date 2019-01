Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, ii transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis in care arata ca atragerea Armatei in jocul politic este deosebit de periculoasa. Fifor il intreaba pe Iohannis cum crede ca va mai putea colabora ministrul Apararii cu șeful Statului Major, in condițiile in care s-a delimitat de acesta și a cerut inlocuirea. Fifor arata ca, in acest moment, militarii romani sunt puși in situația de a nu mai știi exact cui se subordoneaza.

Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZA

”Un…