- Legea prin care Institutul Cantacuzino a trecut in subordinea MApN a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a vorbit despre planurile pentru repornirea producției de vaccinuri și cum va fi reorganizata instituția.

- Azi a avut loc la Guvern ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor…

- Echipa de handbal Corona Brasov a castigat si cel de-al doilea meci jucat, vineri, la Brasov cu CSM Roman. Handbalistele antrenate de Costica Buceschi si Dragos Dobrescu au invins cu scorul de 37-27 (18-13). Pentru Corona au marcat: Neagu 7, Tiron 5, Tirca 4, Chiper 4, Tomescu 3, Bloj 3, Hotea 3, Tatar…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Mihai Fifor, a catalogat, joi seara, drept “gluma proasta” o scrisoare oficiala pe care a primit-o de la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca (PNL), care a trimis documentul tuturor parlamentarilor din judet pentru a atrage atentia…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, marti, la intalnirea anuala cu atasatii apararii straini acreditati la Bucuresti, care a avut loc la Cercul Militar National. Cu acest prilej, ministrul Fifor a subliniat ca, in actualul context de securitate, cu provocari la adresa securitatii…

- S-a creat o adevarata telenovela in presa internationala despre o eventuala plecare a lui Vlad Chiriches de la Napoli. Cosmin Contra, selectionerul nationalei, a dezvaluit ca fundasul central a avut oferta de la AS Roma. "Gurita" a discutat cu oficialii formatiei din capitala Italiei cand a mers…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere, la sediul MApN, cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a spus, dupa anuntul decesului Regelui Mihai I, ca Majestatea Sa va ramane un „simbol national al rezistentei”, care a dat dovada de curaj in cele mai grele momente ale tarii. „Regele Mihai I va ramane de-a pururi in istoria neamului romanesc drept simbolul…

- Incendiul de la ″Colectiv″⁣ putea fi evitat. Este concluzia ferma la care au ajuns procurorii anticoruptie. Acestia cer acum ca statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa isi asume responsabilitatea pentru cea mai mare tragedie de dupa Revolutie. Tribunalul Bucuresti ar trebui sa decida luni daca…

- Marian Godina ia apararea polițistului luat la palme in Tulcea. Acesta a postat pe contul de socializare un filmuleț alaturi de care a scris un mesaj despre agresor. Imagini șocante cu un polițist agresat de localnici in Tulcea au starnit controverse pe rețelele de socializare. Agentul a fost injurat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca efectueaza, duminica si luni, o vizita la Belgrad, unde se va intalni cu omologul sarb, Aleksandar Vulin, pe agenda aflandu-se aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala in domeniul Apararii.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, la un post de televiziune, ca pana la sfarsitul anului 2019 Automecanica Moreni va lansa un prototip al unui transportor blindat flotabil.

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, sustine continuarea demersurilor NATO in vederea implementarii deciziilor cu privire la prezenta aliata de la Marea Neagra pe toate cele trei dimensiuni, terestra, aeriana si maritima, potrivit unui comunicat al MApN remis vineri AGERPRES. Opinia…

- Potrivit acestuia, o mare parte din bugetul de investitii de care Ministerul Apararii Nationale va dispune anul viitor va fi utilizata pentru dotarea marinei militare. "Eu am decretat ca anul 2018 este anul Marinei militare romanesti. Daca pana acum ne-am apropiat foarte mult de fortele aeriene…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere cu omologul sau libanez, Yaacoub Sarraf, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza MApN intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, discutiile s-au axat pe subiecte ce vizeaza situatia de securitate din Orientul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot. Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sâmbata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot. „Saptamâna trecuta am obtinut aprobarea Parlamentului pentru achizitionarea primului sistem de rachete…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot, ca, incepand de astazi, Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare. „Cred ca este o zi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa adoptarea in Camera Deputatilor a legii privind achizitionarea rachetelor Patriot, ca spera ca saptamana viitoare sa fie semnat contractul cu Guvernul Statelor Unite, iar in 15 decembrie sa se incheie aceasta tranzactie. "Eu…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, ca primul sistem Patriot va fi achiziționat de catre România în a doua jumatate a anului 2019, iar în 2020, acesta va deveni operațional. Comisia de Aparare din Senat a adoptat, astazi, în unanimitate raportul privind…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale.…

- Aviz pozitiv pentru achizitia rachetelor Patriot. Cand va deveni operational sistemul Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca primul sistem Patriot…

- Tanara solista Irene Elena Ichim, cu numele de scena Aries, fiica singurului roman care a candidat anul trecut pentru un loc de consilier al primariei din Torino, Adrian Ichim, se numara printre cei 37 de semifinaliști ai Tour Music Fest – Festivalul Internațional de Muzica Emerging – ediția a X-a.…

- Ministrul Apararii Naționale (MApN), Mihai Fifor, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Externe și Comitetului Director al Agenției Europene de Aparare (EDA), in formatul miniștrilor apararii din statele membre ale UE. Potrivit unui comunicat de presa al MApN,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, crede ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, va lua toate masurile necesare privind flota Tarom, avand in vedere ca se discuta despre nevoia urgenta de innoire a acesteia. Afirmația acestuia a venit în contextul incidentului de joi…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau american, James Mattis, in contextul reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles, miercuri si joi, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, participa miercuri și joi la Reuniunea miniștrilor Apararii din statele membre NATO, care va avea loc la Bruxelles. "Aceasta reuniune reprezinta o noua oportunitate pentru promovarea intereselor naționale de asigurare a securitații…

- Comisiile parlamentare de aparare au termen pana joia viitoare pentru a da aviz privind initierea, de catre Ministerul Apararii Nationale, a procedurilor de achizitie pentru transportoare blindate. "Printre punctele importante de pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite s-a aflat solicitarea…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer a ratat calificarea in finala probei de dublu in cadrul turneului Masters 1.000 ATP de la Paris-Bercy, dotat cu premii totale de 4.273.775 euro, sambata, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de cuplul Ivan Dodig…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat marți seara, intr-o emisiune televizata, ca odata cu achiziționarea sistemului de rachete Patriot, Romania va intra intr-un ''club select'', iar acest lucru arata ca SUA au mare incredere in partenerul roman. ''Am vrut sa subliniez ca…

- Ministrul Apararii: Categoric vom face angajari Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat marți ca se vor face angajari in Armata romana in domenii de specialitate, aratand ca "au ieșit foarte mulți oameni la pensie, au ieșit ofițeri, mulți din zona de comanda". "Vom discuta…

- „Pare sa zicem o flota de jucarie flota Romaniei in comparație cu ce are dispus in momentul de fața Federația Rusa la Marea Neagra, dar așa cum spun colegii mei generali, militari de cariera. Exista o filozofie. Pana sa incerci sa ajungi sa lansezi rachetele respective este bine sa demontrezi adversarului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, miercuri dimineata, la un ceremonial militar si religios organizat la Monumentul Eroilor de la Paulis cu ocazia Zilei Armatei Romaniei. ''Inainte de orice, asa cum se obisnuieste, doresc sa transmit 'la multi ani' militarilor romani,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, multumeste militarilor si personalului civil al MApN pentru profesionalismul cu care isi indeplinesc misiunile incredintate si arata ca Romania si-a asumat calitatea de furnizor de securitate in regiune, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat joi, la Cracovia, la ceremonia de inaugurare a Centrului de Excelența NATO pentru Contrainformații Militare, alaturi de omologii din Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și de adjunctul comandantului Comandamentului Aliat Suprem pentru Transformare…

- Ministerul Apararii a anuntat ca va cumpara doua transportoare blindate - Piranha 5 si Agilis. Primele vehicule americane produse de General Dynamics vor intra in dotarea fortelor romane pana la sfarsitul anului, potrivit TVR. Mihai Fifor a declarat la postul public ca armata va cumpara in viitor si…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a avut, luni, la sediul instituției, o intrevedere cu ambasadorul Franței la București, Michele Ramis, pe agenda discuțiilor aflandu-se relațiile bilaterale in domeniul militar, cu accent pe cooperarea in cadrul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere cu Steve Russell si Matt Cartwright, membri ai Congresului SUA, aflati la Bucuresti, discutiile axandu-se pe securitatea din regiunea Marii Negre si pe dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in domeniul apararii,…

- Falck-Schmidt a incheiat un parteneriat cu americanii de la General Dynamics pentru a produce transportoare blindate 8x8 pentru armata daneza. Recent, General Dynamics a incheiat un parteneriat asemanator cu Romarm – UMB, pentru productia a 227 Piranha 5 destinate Armatei romane.