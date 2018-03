Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Batalionului ”Brave Hearts” s-au intors din Afganistan, ceremonia de repatriere desfasurandu-se joi la Focsani. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca si-ar fi dorit sa ureze ”bine ati venit acasa” tuturor soldatilor, referindu-se la sublocotenentul Madalin Stoica, mort in Afganistan.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Incep INCORPORARILE. ANUNT de ULTIMA ORA despre cum se vor face recrutarile in ARMATA Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor…

- ANGAJARI ARMATA 2018. SALARII ARMATA 2018. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va afla in perioada 26 – 28 februarie, intr-o vizita oficiala in Israel, la invitatia omologului israelian Avigdor Lieberman. Potrivit unui comunicat de presa, principalele teme abordate la nivel ministerial vor fi cooperarea bilaterala in domeniile apararii si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a solicitat ca in cadrul urmatorului summit NATO, siguranța de la Marea Neagra sa fie discutata separat. Fifor spune ca securitatea din zona nu se imbunatațește, ci primește noi valențe avand in vedere militarizarea Peninsulei Crimeea. Ministrul Apararii a solicitat…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16.

- Mihai Fifor, Ministrul Apararii, a participat in 16-17 februarie la Conferința pentru Securitate de la Munchen. Este o premiera cand un ministru roman al Apararii este invitat la aceasta...

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 16 si 17 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate catre dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale. Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe…

- "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei unei abordari cuprinzatoare in perspectiva gestionarii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii globale, inclusiv prin consolidarea rolului organizatiilor internationale in gestionarea riscurilor si amenintarilor la…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale. "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale, a anuntat MApN, conform Agerpres."Discutiile din cadrul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de joi proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. Anunțul a fost facut la inceputul saptamani de catre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, la Antena 3. Guvernul se reunește, incepand…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului, informeaza news.ro.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca in sedinta Guvernului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur, in replica la afirmatiile viceprimarului din Arad, Calin Bibart. Senatorul PSD il ironizeaza dur pe viceprimar, despre care spune ca-l stia om serios si ca s-a molipsit de "sindromul Falca". Reactia ministrului vine dupa ce liderul liberal a…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a facut publice salariile pe care le incaseaza militarii in functie de gradul pe care il au, precizand ca, in anul 2017, au crescut veniturile militarilor si personalului civil, in medie cu 15-20 la suta.

- La fel cum a facut, recent, si Carmen Dan, sefa de la Ministerul de Interne, si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a vorbit, de aceasta data vineri, despre salariile din MApN, dupa aplicarea legii salarizarii unitare. Ministrul Fifor a amintit din start ca si in acest an, ca si in 2017, se mentine alocarea…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- BNR sesizeaza cresterea interesului populatiei fata de monedele virtuale, in special Bitcoin, si avertizeaza cu privire la riscurile care deriva din lipsa reglementarilor si a supravegherii monedelor virtuale. Comunicatul bancii centrale vine in contextul in care Bitcoin a pierdut doua treimi din…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Inceputul saptamanii ne aduce și o veste ceva mai deosebita direct din partea lui Mihai Fifor, persoana propusa pentru postul de Ministru al Apararii. Acesta a declarat ca pentru intarirea Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc.Citeste si: Procurorul Negulescu, lovit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat marti, la Campulung Muscel, la ceremonia de plecare in teatrul de operatii din Afganistan a militarilor Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor". "Va cer sa pregatiti cu seriozitate toate misiunile primite, sa fiti disciplinati…

- Batalionul 30 Protectia Fortei „Vulturii Carpatilor” va executa in perioada februarie-august 2018, misiuni specifice de asigurare a protectiei fortei din Baza Aeriana Militara Kandahar și misiuni de instruire, consiliere si asistenta a Fortelor Nationale Afgane. Unitatea, inființata in urma cu 151 de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va intalni marti, la Campulung Muscel, cu militarii Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", inainte de plecarea acestora intr-o noua misiune in teatrul de operatii din Afganistan. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis luni Agerpres, intalnirea…

- Perspectiva unei creșteri economice in 2018 reprezinta o oportunitate pentru a aborda semnele slabiciunilor grave in multe dintre sistemele globale complexe cum sunt: societațile, economiile, relațiile internaționale și mediul. Acesta este mesajul transmis de The Global Risk Report 2018, publicat de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor.

- Fostul hotel militar din Baile Herculane, cunoscut și ca Pavilionul 6, aflat intr-o avansata stare de degradare, a fost din nou in atenția Ministerului Apararaii Naționale, cu ocazia discutarii bugetului acestei instituții pe 2018. Asta dupa ce ministrul Mihai Fifor spunea in noiembrie 2017,…

- M. Fifor: Suntem in faza finala a negocierii transportoarele blindate Ministrul Apararii, Mihai Fifor. Foto: facebook.com/mfifor/ Negocierile cu firma americana General Dynamics privind achizitionarea de catre România a unor transportoare blindate se afla în faza finala. Ministrul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri.

- Ministrul Apararii a anunțat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi pentru Institutul Cantacuzino. Mihai Fifor a precizat ca cea mai mare problema cu care se confrunta institutul este cea legata de lipsa specialiștilor. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat in cadrul unei conferințe…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila', unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. 'Spitalul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. …

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, i-a vizitat, în perioada 27-29 decembrie, împreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, pe militarii contingentului român dislocat în baza aeriana Kandahar,

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatorii Craciunul, in care arata ca toate gandurile se indreapta catre militarii Armatei Romane, dar si la familiile celor care au pierdut pe cineva drag cazut sub culorile patriei. "Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN), ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si ministrul Apararii, Mihai Fifor, semnand, vineri, protocolul de predare-primire. Institutul va fi de acum unul cu regim militar, insa va avea si personal civil, iar productia…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si cel al Sanatatii, Florian Bodog, au semnat, vineri, protocolul de predare primire a patrimoniului Institutului Cantacuzino, care trece de la MS la MApN, informeaza Agerpres.ro. Este o decizie guvernamentala importanta, iar de la preluarea mandatului am promis primului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si cel al Sanatatii, Florian Bodog, au semnat, vineri, protocolul de predare-primire a patrimoniului Institutului "Cantacuzino", care trece de la MS la MApN. "Este o decizie guvernamentala importanta, iar de la preluarea mandatului am promis primului-ministru…