Mihai Fifor spune data la care PSD anunță candidatul la prezidențiale In timpul discuției, el a anunțat chiar și ziua in care PSD va anunța candidatul pentru prezidențiale: ”Pe 23, marțea viitoare, vom avea CExN unde ar trebui sa avem deja o decizie” a spus Fifor cand a fost intrebat cand va anunța PSD candidatul la prezidențiale. ”Va fi și o intalnire in coaliție. Suntem in calendar deja. De pe 10 august incercam sa strangem semnaturile. Asta inseamna ca trebuie sa avem candidatul, pentru ca mai sunt 100 de zile pana la primul tur. Sa așteptam ziua de 23 iulie pentru a afla candidatul. Prim ministrul Romaniei ne-a spus ca sunt doua criterii dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

