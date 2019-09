Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a precizat, luni, ca fotografia in care apare la piscina impreuna cu adjunctul IPJ Arad a fost facuta in perioada cand nu era membru al Guvernului. "Hai sa discutam despre poza din jacuzzi, asa spun unii. Eu va spun ca eram in piscina la Arad. Eu discut…

- Intre 15 și 25 septembrie, cei care sunt eligibili și doresc sa ia parte la programul național de protecție sociala „Bani de liceu”, prin care primesc 250 de lei lunar, iși pot depune cererile, la secretariatele liceelor. Intre 26 septembrie și 15 octombrie vor fi efectuate anchetele sociale și se…

- Ministrul MAI, Andrei Nastase, a ajuns sa se laude cu o operațiune SPIA care a avut loc in primavara anului curent, atunci cand șefia MAI era deținuta de predecesorul sau, Alexandru Jizdan. Cel puțin asta reiese dintr-un comunicat al MAI, prin care se anunța ca un comandant de grupa, dar și doi agenți…

- Mihai Fifor a anunțat și ca l-a demis pe șeful Jandarmeriei. Am luat cateva decizii organizatorice care au drept scop creșterea nivelului de siguranța al cetațeanului, dar și creșterea nivelului de incredere in MAI și instituțiile din subordine. In acest sens, am incetat astazi imputernicirea in funcție…

- Vremea instabila care a pus stapanire pe toata țara de sambata, 13 iulie, pana luni, 15 iulie, iși face simțita prezența. Trei județe din vestul țarii se afla sub cod galben de ploaie. Norii și precipitațiile se inmulțesc in Timiș, Arad și Bihor. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod…

- Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Romania TV, ca a avut o discutie, pe acest subiect, cu comisarul European Corina Cretu. "Am avut o discutie cu doamna comisar european Corina Cretu, la Guvern, legata de cele trei spitale regionale, pentru mine ca premier, pentru Guvernul Romaniei era foarte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi, 13 iunie 2019, pe ministrul afacerilor externe și cooperarii internaționale din Emiratele Arabe Unite, Șeicul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. In cadrul convorbirilor, cei doi oficiali au realizat o trecere in revista a stadiului și perspectivelor relațiilor…

- Prim-ministra Romaniei, Viorica Dancila, s-a referit ieri la declaratiile lui Teodor Melescanu, ministrul roman de Externe, privind situatia din Republica Moldova, declaratii in contradictie directa cu pozitia oficiala a Ministerului Afacerilor Externe exprimata ulterior. Viorica Dancila spune ca „unii…