Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca Dan Nica va trece evaluarea din Parlamentul European si va deveni comisar pentru Transporturi, precizand ca varianta vehiculata in spatiul public...

- "Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa si stiu ca presa are un rol foarte important in statul roman, dar sa stiti ca atunci cand se vine in spatiul public cu informatii false, acest lucru nu mai ofera un grad mare de incredere. Inainte de a aparea o informatie trebuie sa exista certitudinea…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica va fi propus de Guvern pentru functia de comisar european pe Transporturi. Mihai Fifor, candidatul sustinut de Viorica Dancila, nu a fost agreat de partid din cauza duplicitatii, sustin surse politice pentru Adevarul. Nici Dan Nica nu este un candidat fara pete: a fost…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, dar ar putea fi nominalizata si o femeie pentru aceasta functie, la Comitetul Executiv National al PSD de marti, a declarat, la Ploiesti, premierul Viorica Dancila. "N-am avut inca optiunea creata in…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a reactionat dupa ce Rovana Plumb a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice din Parlamentul European pentru functia de comisar european si acuza Opozitia ca a „sabotat candidatul tarii lor” si ca a reusit „sa calce in picioare imaginea Romaniei pe plan…

- Comisia Juridica a Parlamentului European are pe ordinea de zi a sedintei de joi, la ora 11.00 (ora Romaniei), "cercetarea unui conflict de interese posibil sau real al unui comisar desemnat", potrivit orarului postat pe site-ul PE. Audierea Rovanei Plumb in comisie a fost anuntata si de europarlamentarul…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca este rusinos ca PNL si USR nu vor sustine candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european, desemnarea ei fiind „un castig pentru Romania”. Social-democratul afirma ca ceea ce fac partidele de opozitie este „anti-romanesc si anti-national”,…