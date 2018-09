Ministrul apararii, Mihai Fifor, și președintele PSD Constanța, Felix Stroe, au dezmințit, sambata seara, informațiile publicate de o parte a presei, potrivit carora ar fi semnat scrisoarea puciștilor din partid, prin care se cerea demisia președintelui PSD Liviu Dragnea atat de la șefia partidului, cat și de la cea a Camerei Deputaților. Astfel, deși numele The post Mihai Fifor și Felix Stroe dezmint intoxicarile potrivit carora ar fi semnat scrisoarea puciștilor din PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .