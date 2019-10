Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca, din cauza presedintelui Klaus Iohannis si a premierului desemnat Ludovic Orban, "doi aventurieri politici, care se dovedesc incapabili sa formeze o alta majoritate parlamentara, dupa ce au dat jos un guvern functional", Romania pierde. "Cel mai…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la Focșani, ca proiectul sau, ”Romania normala”, nu va incepe, așa cum se aștepta lumea, dupa preluarea guvernarii, prin instalarea guvernului Ludovic Orban, sau dupa caștigarea prezidențialelor. Romania normala va debuta abia dupa alegerile parlamentare din decembrie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat marti ca presedintele Klaus Iohannis este un "foarte prost jucator de sah" si a spus ca "a mutat si a dat jos Guvernul, dar nu stie ce sa faca mai departe si aproape ca si-a singur mat", citeaza Agerpres. "Iohannis este un foarte prost jucator…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Adunarea Regionala a PNL Centru, care are loc la Brasov, ca liberalii au de dat cea mai grea batalie, dupa infrangerea Guvernului Dancila, respectiv realegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte. Orban a afirmat ca puterea este data formatiunilor…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Victor Ponta ”i-a promis lui Klaus Iohannis ca va racola parlamentari PSD si nu a reusit”. In plus, Fifor afirma ca Victor Ponta nu mai convinge pe nimeni. ”Victore, esti si ai fost mereu nu pro Romania, ci pro tradare”, a mai spus Fifor, relateaza…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, trage un semnal de alarma cu o saptamana inainte de votarea motiunii de cenzura si anunta ca romanii ar trebui sa se pregateasca de austeritate.

- Intr-o postare pe Facebook, reprezentantii profesorilor ieseni din judet atrag atentia asupra starii proaste a infrastructurii din Romania. "«Podul» de la Crasna, Vaslui! Au trecut 30 de ani! Si ...nimic! Cati trebuie sa mai murim in accidente pentru a-i convinge sa faca ceva si in Moldova? «Moldova»-…