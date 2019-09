Mihai Fifor scoate declarațiile lui Orban: Asta vor să facă PNL-iștii dacă trece moțiunea „In 2016, PSD nu a fost votat de IT-iști. In orice caz, nu de foarte mulți dintre ei. Deci cand am decis extinderea scutirii de impozit pentru aceasta categorie nu am facut-o pentru voturi. Am facut-o pentru binele Romaniei. Astazi, IT-ul a ajuns la 5,1 miliarde euro, dublu fața de 2013, cu peste 100.000 de angajați și cu o creștere de circa 8% la pe an. La fel am facut in construcții. Am majorat salariul minim la 500 de euro in mana și am dat scutiri de taxe pentru firmele din acest domeniu. Iar in primele 6 luni din 2019, construcțiile au crescut cu 41% fața de anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

