Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MApN, miercuri, in cadrul Comisiei NATO-Georgia au fost analizate aspecte vizand implementarea Pachetului substantial NATO-Georgia, participarea partenerului georgian la operatii si exercitii si evaluarea propunerilor partii georgiene vizand asocierea la eforturile NATO…

- Doua submarine militare ruse au initiat, miercuri, o serie de exercitii in Marea Neagra, anunta Flota militara rusa din aceasta zona, conform site-ului agentiei Tass."Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de lupta prevazut…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.

- Dupa de pilotii britanici au interceptat inca doua avioane militare rusesti in proximitatea spatiului aerian al NATO, in Marea Neagra, Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca…

- Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice, aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu din Constanta, au interceptat din nou doua avioane de lupta rusesti, care s-au apropiat de spatiul aerian al NATO, deasupra Marii Negre. Anuntul a fost facut miercuri pe Twitter de catre Fortele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti, in contextul in care avioane britanice Typhoon au fost ridicate de la sol saptamana trecuta de la baza din Kogalniceanu pentru a intercepta un avion de lupta rusesc detectat deasupra Marii Negre, ca Romania se confrunta destul de des cu astfel de…

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…