- Guvernul aloca MApN pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB si va mentine acest nivel pana cel putin in anul 2026, a declarat miercuri ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului militar la institutiile militare de invatamant superior si scolile militare…

- Mihai Fifor: Manifestari speciale la sarbatoarea de 1 Decembrie În Capitala a început ceremonia de retragere cu torte, în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Armatei. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor a anuntat astazi drepturi suplimentare pentru veterani si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca Romania este una dintre putinele tari din cadrul Aliantei Nord-Atlantice care in momentul de fata "indeplineste toti cei trei 'C': cash, contribution, capabilities" (numerar, contributie, capabilitati). "Suntem in al doilea an…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a votat la o scoala din Arad, el declarand dupa introducerea buletinului in urna ca a votat ”cu toata inima” pentru modificarea Constitutiei, considerand ca familia este o institutie de baza a societatii si Romania trebuie sa-si pastreze...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca procesul de inzestrare a Armatei continua, iar de luni va incepe procedura de achizitie a bateriilor de coasta. "Astazi speram sa putem porni procedura pentru achizitia sistemelor mobile de lansatoare de rachete. Este vorba de bateriile…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a vorbit, in SUA, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), "despre maturitatea strategica de care Romania da dovada in regiunea Marii Negre", precizeaza MApN. Mihai Fifor a fost invitat special la Forumul CEPA, unde a sustinut o prezentare…

- La o zi dupa ce pe pagina oficiala a PSD Arad a fost publicat mesajul de susținere a lui Liviu Dragnea in fruntea partidului, Mihai Fifor a venit cu un mesaj ceva mai … nuanțator. Fiind unul dintre cei cu drept de participare la Comitetul Executiv Național de vineri, Fifor a ținut sa explice de ce nu…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, marți, fiind prezent la Baza Deveselu, alaturi de ambasadorul SUA, Hans Klemm, ca, la 17 ani de la atentatele din Statele Unite, Romania ramane un partener de nadejde."Vom continua sa ramanem alaturi de partenerii noștri in teatrele de…