Mihai Fifor, REACȚIE după acuzațiile opoziției privind recompensarea parlamentarilor PSD care rămân în partid ''Mergem si cumparam parlamentari'. Acuzatii absolut ridicole pe care cei din Opozitie le incearca. Cei din Opozitie isi incearca norocul. Asteptam motiunea sa treaca, sa cada (...) Terminam cu motiunea si ne vedem de treaba, pentru ca avem foarte multe lucruri de facut', a afirmat Fifor, la Senat. El a respins si acuzatia potrivit careia primarilor PSD li se promit fonduri pentru proiectele PNDL. 'Nu vad care e legatura cu PNDL. Pana la sfarsitul anului, tot ceea ce se factureaza pe PNDL, se achita. PNDL nu inseamna un program pentru primari PSD, ci pentru intreaga Romanie', a spus Fifor. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

