Mihai Fifor: Ponta e la golf şi nu îşi poate sacrifica hobby-ul pentru a vota moţiunea ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care atat au spus ca si-l doresc. Ponta e la golf si nu isi poate sacrifica hobby-ul pentru a vota motiunea. Iar dreapta nu lucreaza in weekend. Cum, stimati semnatari ai maretei motiuni? Nu va puteti sacrifica o zi de weekend pentru vot? Nu mai este esential sa dati jos guvernul Dancila «pentru a reconstrui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

