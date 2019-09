Mihai Fifor: PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Câtă demagogie! "PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Cata demagogie! Ce mai tipau ei ca sunt prea mari aceste pensii! Ca nu e echitabil fata de cei care contribuie la pensii! Ca nu e corect fata de ceilalti pensionari care au muncit o viata! Ca PSD e de vina, ca PSD nu vrea... Toata minciuna si demagogia au tinut pana ieri, cand a venit votul! Cand au vazut ca PSD chiar face justitie sociala si chiar impoziteaza pensiile speciale si-au aratat adevarata fata!", a scris, joi, pe Facebook, Mihai Fifor. Acesta afirma ca "liberalii au fost singurii care nu au votat proiectul". "Sa tineti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

