- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat marți seara, la Antena 3, despre premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban, ca lucrul „important” acum este ca șeful PNL va avea un salariu, in prezent nefiind clar unde lucreaza și ce salariu incaseaza Ludovic Orban pentru ca liberalul…

- Secretarul general al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, il ironizeaza pe premierul desemnat, Ludovic Orban, catalogand Guvernul acestuia drept "Guvernul mandolina" si spunand ca "important este ca-l scoatem din foame". Fifor spune, de asemenea, ca PSD nu va merge sa voteze un Guvern a carui componenta…

- Klaus Iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Conform afirmatiilor presedintelui, se prefigureaza un Cabinet PNL sau coagulat in jurul formatiunii liberale. Propunerea de premier a PNL este liderul partidului,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca președintele Klaus Iohannis este un foarte prost jucator de șah și nu vede mutarile ulterioare daramarii Guvernului. ''Iohannis este un foarte prost...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca președintele Klaus Iohannis este un foarte prost jucator de șah și nu vede mutarile ulterioare daramarii Guvernului. Fifor considera ca Iohannis este aproape in situație de mat pentru ca nu știe ce sa faca in continuare.Citește și: SURSE -…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor da asigurari ca motiunea de cenzura nu va trece, el afirmand ca inclusiv parlamentari ai PNL vor vota ”impotriva”, in timp ce de la PSD nu vor fi tradari, pentru ca aceia ”care au avut de tradat, au tradat deja”. El lanseaza un atac la adresa liderului liberal Ludovic…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat marți, ca Mihai Fifor nu poate fi propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, deoarece este cel mult un „muzeograf”, iar premierul trebuie sa nominalizeze o persoana „impecabila”, nu un „neofit”, precum Nicolae Badalau sau Danuț Andrușca, conform…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, la Craiova, ca PSD are in Oltenia o lista lunga a „otrepelor", precum Mihai Fifor, Eugen Nicolicea sau Claudiu Manda. Codrin Ștefanescu i-a dat o replica președintelui PNL. ”Ludovic Orban devine tot mai ticalos si nesimtit in declaratii.…