Mihai Fifor, oprit pe stradă: Mă implorau / Vă spun: NU UITAȚI CE V-AU FĂCUT! „In 2010-2012, cand se taiau pensii și salarii, cand creștea TVA, iar sute de mii de firme dadeau faliment și milioane de romani mergeau in șomaj, eram oprit pe strada de diverși cetațeni care aproape ma implorau: „Faceți ceva sa-l dați jos pe Boc, ca nu mai putem!". Incercam sa-i liniștesc și le spuneam SA NU UITE cand vor veni alegerile. La fel in 2016, cand oamenii imi spuneau ca „nu i-au ales pe tehnocrații care iși bat joc de Romania". Le spuneam SA NU UITE cand vor avea puterea votului. Astazi, oamenii lui Boc și ai lui Cioloș vor sa vina din nou la guvernare. Cu același… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am prezentat ieri programul de guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari ramane pe drumuri, cresc impozitelor pe salarii (inclusiv la privat, inclusiv la IT-isti!), stop creșterilor de pensii prevazute in lege, se șterg de pe harta județele și 2.000 de comune. Nu m-a contrazis nimeni. Dimpotriva, „ministrul…

- ​​O petiție online a fost lansata de Viorica Dancila care le cere românilor sa semneze pentru pactul anti-austerite. În primele patru zile aceasta a fost semnata de 3.300 de persoane. Șefa Guvernului susține ca niciunul dintre partidele de opoziție nu a semnat pactul propus în…

- "Domnule președinte Iohannis, v-am intrebat, cu ceva timp in urma, daca mai este nevoie sa moara oameni ca sa deblocați activitatea Guvernului. La sfarșitul saptamanii trecute s-a produs o noua tragedie – o alta fetita, de aceasta data din Dambovița, a fost victima unei crime oribile. Iar…

- Ziarul Unirea Pedofilul olandez, suspectat ca a ucis fetița din Dambovița, contactat pe FACEBOOK de catre polițiștii romani. Mandat european de arestare pentru acesta Pedofilul din Olanda, care se banuiește ca a omorat-o pe fetița de 11 ani din Dambovița, a fost contactat de catre anchetatorii din Romania,…

- "Fiecare proiect al unui om politic, fie ca e președinte de țara, prim-ministru, deputat sau primar trebuie sa porneasca de la așteptarile romanilor. Iar realitatea se vede de fiecare data aici, in mijlocul oamenilor, in comunitațile lor. Am intalnit oameni minunați la Argeș astazi.…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris joi, pe Facebook, un mesaj prin care il ataca pe liderul PLUS, Dacian Cioloș care a declarat la Digi24 ca Romania are nevoie de un guvern competent.

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, reactioneaza la afirmatiile lui Dacian Ciolos cu privire la formarea unui nou guvern competent, din care sa faca parte si PLUS. Fifor sustine ca Romania are deja un guvern competent, oferind in sprijinul afirmatiilor sale cateva date statistice.Citeste…

- O scena halucinanta a fost filmata ieri pe strazile orașului Galați. O fata de 14 ani, provenita de la un centru de plasament din oraș, umbla plina de sange pe strazi. Fata tocmai fusese victima unui viol, dar un echipaj de poliție care trecea prin zona nici n-a vrut sa se uite la ea. Trecatorii de…