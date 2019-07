Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care vicepremierul Mihai Fifor este desemnat ministru interimar al Afacerilor Interne. Seful statului a semnat si decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului. Nicolae Moga…

- Premierul Viorica Dancila a ales sa numeasca la Interne un ministru interimar care va gestiona cazul crimelor din Caracal.Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, a fost numit ministru interimar dupa demisia lui Nicolae Moga, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul instituției.…

- Premierul Viorica Dancila a ales sa numeasca la Interne un ministru interimar care va gestiona cazul crimelor din Caracal.Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, a fost numit ministru interimar dupa demisia lui Nicolae Moga, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul instituției.…

- Informație-bomba, în exclusivitate, pentru Realitatea TV. Potrivit surselor citate, statul român face demersuri în Italia, pentru a obține informații despre activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca în Peninsula.

- Un nou protest are loc in aceasta dimineața in fața Ministerului de Interne. Potestatarii acuza reacția autoritaților in cazul de la Caracal și au venit cu banere impotriva MAI și manechine vopsite in roșu.Protestul are loc la ora la care angajații MAI vin la serviciu.

- Europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache, fost ministru de Interne in guvernul Ciolos, a declarat, sambata, la Iasi, ca demisiile unor sefi de institutii in urma tragediei din Caracal nu sunt suficiente, apreciind ca, pe chestiuni de urgenta nationala, raspunsul statului trebuie sa vina imediat.“Demisiile…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…