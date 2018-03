Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii din Polonia a declarat, marti, in cadrul reuniunii “Initiativei Bucharest 9”, ca statele de pe flancul estic sunt fortate sa acorde o atentie mai mare securitatii, in contextul ultimelor actiuni ale Rusiei.

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat luni suprimarea a 17 posturi de ministru adjunct in cadrul guvernului sau, acuzat ca este prea generos cu atribuirea de functii ministeriale, relateaza AFP. 'Am anuntat deja demisia a cinci persoane. Cu schimbarile adoptate astazi, se…

- Statutul cadrelor militare va fi modificat in perioada imediat urmatoare in Parlament, a anuntat joi, la Focsani, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Potrivit acestuia, proiectul de lege a fost deja depus in Parlament, scopul sau fiind acela de a "face viata militarului cat mai buna". "Nu facem altceva…

- Militarii Batalionului ”Brave Hearts” s-au intors din Afganistan, ceremonia de repatriere desfasurandu-se joi la Focsani. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca si-ar fi dorit sa ureze ”bine ati venit acasa” tuturor soldatilor, referindu-se la sublocotenentul Madalin Stoica, mort in Afganistan.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, la Bistrița, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajați și 400 de medici și 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, într-o conferința de…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile.Armata vrea sa angajeze si 400 de medici si 50 de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va afla in perioada 26 – 28 februarie, intr-o vizita oficiala in Israel, la invitatia omologului israelian Avigdor Lieberman. Potrivit unui comunicat de presa, principalele teme abordate la nivel ministerial vor fi cooperarea bilaterala in domeniile apararii si…

- UPDATE ORA 19.50 Peste 1.500 de oameni, potrivit unor surse, se afla duminica seara in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca 4 aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16. Solicitat sa precizeze in ce stadiu sunt negocierile pentru achizitionarea…

- La sediul Ministerului Apararii ministrul Mihai Fifor a susținut o conferința de presa. El a vorbit despre concluziile in urma participarii la Reuniunea miniștrilor Apararii din statele membre ale NATO și la Conferința de securitate de la Munchen.

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Mihai Fifor, Ministrul Apararii, a participat in 16-17 februarie la Conferința pentru Securitate de la Munchen. Este o premiera cand un ministru roman al Apararii este invitat la aceasta...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale, a anuntat MApN, conform Agerpres."Discutiile din cadrul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern.

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- Ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor se afla in vizita oficiala la Chișinau. Fifor urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau, ministrul Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza.

- Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discutiilor oficiale, vor fi abordate, in principal, teme referitoare la situatia de securitate din regiune, precum si la cooperarea bilaterala in…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca Fortele Navale Romane vor fi dotate cu trei submarine, printr-un proiect de inzestrare a Armatei care va fi prezentat in Consiliul Superior de Aparare a Tarii si in Parlament, dupa ce vor fi stabiliti parametrii tehnici. El estimeaza ca programul pentru cele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, printre temele discutate numarându-se si cooperarea strategica. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat nivelul excelent…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat joi la sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017 ale Statelor Majore ale Fortelor Aeriene si Navale, context în care a afirmat ca înzestrarea cu corvete este proiectul-cheie, aratând ca astfel va fi deblocat si programul de…

- Primarul Falca a avut si n-a putut cheltui 44 de milioane de euro. De ani de zile, Aradul are execedent bugetar. Cu banii acestia, Aradul putea avea un spital nou, un CET nou si performant, stadionul UTA finalizat sau drumuri foarte bune. Ministrul Apararii, Mihai Fifor a fost primul politician aradean…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari."In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu seful Apararii din Grecia, amiralul Evangelos Apostolakis, pe agenda discutiilor, la care a participat si seful SMA, generalul Nicolae Ciuca, fiind incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul…

- Dupa ce a fost, in prima parte a zilei de joi, la Parlament, pentru a sustine in fata reprezentantilor Comisiilor reunite pentru Buget-Finante bugetul pentru anul viitor, Mihai Fifor a anuntat ca tot in cursul acestei zile s-a facut un nou pas in privinta achizitiei unui prim sistem de rachete Patriot.…