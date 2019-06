Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca, in acest moment, in cercetarile sociologice sunt masurați mai mulți lideri, iar la prezidențiale am putea avea surprize. Jurnalistul a explicat ca am putea avea printre candidați oameni precum Dan Barna, Mihai Fifor sau Corina Crețu.Citește și: EXCLUSIV -…

- Senatorul PSD, Mihai Fifor, considera ca nici macar cei din opoziție nu iși doresc sa treaca moțiunea de cenzura, pentru ca nu sunt pregatiți sa preia guvernarea.Citește și: Viorica Dancila, dezvaluiri din ultima seara de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște TENSIUNILE dintre ei ”Vedem…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a declarat "ingrozit" si "intristat" de seria de explozii produse in Sri Lanka duminica, de Pastele catolic, asigurand ca Uniunea Europeana este "gata sa-...

- Fostul presedinte peruan Alan Garcia s-a impuscat miercuri, cand politia a venit la domiciliul sau din Lima pentru a-l aresta in legatura cu o ancheta de coruptie, transmite BBC, care citeaza surse din poliție. Agenția Reuters confirma știrea.

- Romanii, urmașii direcți ai ingerilor? – Patru ani de studiu Despre ingerul descoperit in Siberia se crede ca a trait acum 14000 de ani iar cauza morții sale ar fi fost o leziune craniana in urma ciocnirii accidentale cu o stanca in timp ce zbura, scrie secretele.com. Citeste si Oana…

- Nave de recunoastere si de atac ale Flotei Rusiei din Marea Neagra, precum si sisteme de rachete de coasta au fost plasate in stare de alerta, ca reactie la exercitiul NATO, Sea Shield - 2019, a anuntat luni Centrul national de control in domeniul apararii (al Ministerului Apararii rus), citat de…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost supus luni unei interventii chirurgicale cu un rezultat final foarte bun, informeaza Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. C.C. Iliescu citat de Agerpres.roIn dupa amiaza zilei de 1 aprilie, domnul Ion Iliescu, fost presedinte al Romaniei, a fost…

- Barbat in STARE GRAVA. S-a rasturnat cu tractorul in apropierea localitatii Botesti, Campeni Un accident s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 18.40, pe un deal din apropierea localitații Botești (Campeni). Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Alba, un barbat se afla…