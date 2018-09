Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Mihai Fifor a anuntat ca vineri nu va putea participa la sedinta CExN al partidului. Intr o postare pe Facebook, ministrul Fifor transmite ca Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic si echilibrat, capabil sa ia decizii mature…

- „Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic și echilibrat, capabil sa ia decizii mature și corecte prin unitatea membrilor sai. Am trecut prin perioade dificile in care, doar impreuna, am reușit sa luam decizii bune pentru Romania și romani, in…

- Declaratii la Constanta, de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Constanta, de Ziua Marinei, ca Fortele Navale Române asigura atât suveranitatea României, cât si securitatea Marii Negre în spiritul valorilor si misiunilor…

- "In ciuda unora care isi doresc cu orice pret sa existe doua Romanii, care dezbina si sadesc ura intre romani, nu trebuie sa uitam ca Romania este una singura. A tuturor romanilor, de aici si de oriunde s-ar afla la un moment dat in viata. Sa nu uitam ca nu exista roman bun si roman rau, exista…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa o afirmatie a acestuia privind baza militara de la Deveselu. "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa,…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…