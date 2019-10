Mihai Fifor, mesaj pentru susţinerea Vioricăi Dăncilă: PSD, cel mai puternic partid "PSD este, in continuare, cel mai puternic partid din Romania! Suntem mai uniți, mai determinați, mai ambiționați sa luptam pentru pentru victorie, pentru țara și pentru fiecare roman! Am simțit astazi, la evenimentul de lansare a candidaturii doamnei Viorica Dancila, energia celor prezenți in sala. Am simțit forța și determinarea lor, dorința de a caștiga! Pentru ca Romania are nevoie de un președinte integru, cinstit și muncitor, care sa lucreze in fiecare zi pentru romani, pentru toți romanii, pentru binele și bunastarea lor. Avem nevoie de un președinte cu o inima de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

