Mihai Fifor, mesaj pentru militarii români: Armata face parte din fibra neamului "Am trait astazi un moment de mare emoție și mandrie. Azi, la Satu Mare si la Carei, ne-am cinstit eroii, vitejii noștri soldați și ne-am cinstit eliberarea ultimei brazde de pamant din trupul Transilvaniei romanești. Romania s-a cladit, mai ales, prin jertfa de sange a sute de mii de ostași. Nu vom putea niciodata sa mulțumim indeajuns acestor eroi, care au servit țara sub drapel și au aparat-o cu prețul sacrificiului suprem. Chiar și in zilele noastre, armata noastra ne ofera exemple de daruire și eroism. Prezența militarilor romani in teatrele de operațiuni din Afganistan… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

