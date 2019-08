Mihai Fifor, mesaj după ruperea coaliţiei PSD-ALDE: Membrii ALDE nu înţeleg jocul lui Tăriceanu. Uşa noastră este deschisă "Și eu și colegii mei am primit zilele acestea mesaje și semnale de la membrii ALDE care ne-au spus ca nu ințeleg ce se intampla și ce jocuri face domnul Tariceanu. Este ingrijorator ca nici macar in interiorul propriului partid nu a putut explica in mod coerent aceasta mișcare. Insa romanii merita și au dreptul sa știe ce anume l-a determinat sa fuga de la guvernare, din moment ce nici propriul „vis prezidențial” pare ca nu mai e motivul. Așteptam un moment de luciditate din partea domniei sale", a scris secretarul general al PSD. Ce se va intampla in continuare Ce se vain continuare "Pana atunci,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

