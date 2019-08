"Suntem un partid puternic, iar acest lucru nu poate fi contestat nici macar de adversarii nostri. Avem o calitate care ii sperie pe toti. Stim sa guvernam pentru oameni si asta vom face in continuare. Am crescut pensii, salarii, am sustinut programe de sprijin pentru familii, am creat un mediu de afaceri mai bun pentru sectoare din economie, am guvernat bine pentru toti romanii indiferent de optiunea lor politica.

Am facut ce am facut pentru ca noi credem ca o tara merge inainte avand principii solide. DIncolo de toate am crezut si credem in oameni. Cultivam empatia fata de problemele…