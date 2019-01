Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, ii transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis in care arata ca atragerea Armatei in jocul politic este deosebit de periculoasa. Fifor il intreaba pe Iohannis cum crede ca va mai putea colabora ministrul Apararii cu șeful Statului Major, in condițiile in…

- Membru al Comisiei de Aparare din Senat, senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi considera ca blocajul aparut la varful Armatei Romane este cauzat de lipsa de comunicare dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern. Singura ieșire din aceasta situțaie este ca președintele și ministrul Apararii este sa stea…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a criticat, vineri, pe protagonistii scandalului privind seful Statului Major, "politicieni, marunti si fara scrupule" afirmand ca Armata "nu este nici camp de lupta politica si nici loc de destrabalare electorala". "Vai de capul vostru de politicieni, marunti…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru vineri, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Pe ordinea de zi sunt solicitarile ministrului Apararii privind unele schimbari in conducerea Armatei Romane.

- In Ajunul Craciunului, fostul ministru al Apararii, senatorul Mihai Fifor le a transmis militarilor un mesaj. Dragi camarazi,Vestea minunata a Nasterii Mantuitorului Iisus sa va umple inimile de bucurie si casele de lumina si tihna, iar Sfinta Sarbatoare a Craciunului sa va adune sanatosi alaturi cu…

- Mihai Fifor a spus, la final de mandat, ca demnitatea de ministru al Apararii a fost onoranta si solicitanta, multumind camarazilor din toate structurile militare. Fifor a precizat, totodata, ca va continua sa sprijine proiectele Armatei Romane din pozitia de senator.

- Deputatul PSD Dorel Caprar care, se pare, va ocupa fotoliul de ministru al Apararii parasit de Mihai Fifor este din Arad si este parlamentar din 2012. Conform declaratiei oficiale de avere, Dorel Caprar este in posesia a doua terenuri (unul intravilan de peste 73.000 de metri patrati si unul agricol…