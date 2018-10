Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea militara rusa in Marea Neagra s-a intensificat și asta reprezinta un motiv de ingrijorare pentru Romania. „Federația Rusa folosește Marea Neagra pentru a inspira forța in estul Mediteranei”, a declarat ministrul aparirii, Mihai Fifor, in cadrul unei conferințe internaționale organizata de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a apreciat ca fiind "actiuni de provocare" unele exercitii militare desfasurate in ultima vreme de catre Federatia Rusa.'Noi am tot discutat despre actiunile de provocare ale Federatiei Ruse. Vedem ca zilele acestea s-a desfasurat un exercitiu militar…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera "simpatice" afirmatiile unor oficiali referitoare la declaratiile sale privind baza de la Deveselu. "Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile…

