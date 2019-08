Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu acuza ca bugetarii sunt privilegiatii societatii, in conditiile in care salariile nete ale acestora sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat. In replica, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, sustine ca "PNL dispretuieste romanii care muncesc".…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, reacționeața dupa incidentul de la Galați. Acesta scrie, pe Facebook, ca atitudinea polițiștilor care au ignorat minora plina de sânge este inadmisibila și amenința cu sancțiuni drastice.

- Politia Romana a inceput ieri verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara, anunta, pe Facebook, ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, potrivit Mediafax. „Politia incepe astazi (n.n. – ieri) verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara. Desfasurata timp…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat demararea de catre Poliție a unei campanii de identificare și verificare a celor care fac transport ilegal de persoane. Campania Poliției este demarata dupa ce s-a descoperit ca fetele din Caracal care au disparut au fost rapite dupa ce s-au urcat…

- Cunoscutul muzician Nicu Alifantis este revoltat de starea infrastructurii rutiere din Romania. Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care isi exprima nemultumirea cu privire la timpul petrecut pe sosele din tara

- Pompierii de la ISU Alba au postat marți pe contul de Facebook al instituției o fotografie realizata la finalul unei intervenții de stingere a unui incendiu. Astazi, dupa o intervenție la un incendiu de vegetație uscata din localitatea Șard, salvatorii au avut parte de o situație inedita: un baiețel…

- Premierul Viorica Dancila și-a lansat pagina oficiala de Facebook și a debutat cu un citat din Winston Churcill. Internauții n-au stat mult pe ganduri și au luat cu asalt pagina de Facebook a premierului.Citește și: SURSE - Se joaca la rupere in CEX-ul PSD: se ia in calcul inclusiv ieșirea…

- PSD Arad ia atitudine in fața calomniilor din ultima perioada la adresa senatorului Mihai Fifor. „Ca un semn de normalitate in societate si cu precadere in comunitatea aradeana, ar fi totusi cazul sa se stinga calomniile de presa si sigur ca nu putem ramane indiferenti la articolele defaimatoare, publicate…