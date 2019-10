Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, il ironizeaza pe premierul desemnat, Ludovic Orban, catalogand Guvernul acestuia drept "Guvernul mandolina" si spunand ca "important este ca-l scoatem din foame". Fifor spune, de asemenea, ca PSD nu va merge sa voteze un Guvern a carui componenta…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, susține ca nu se pot lua masuri in minister pentru ca președintele Klaus Iohannis a blocat Guvernul. Acesta a transmis un mesaj pe Facebook, in contextul crimei din județul Dambovița, in care scrie ca sistemul nu poate fi reformat pentru ca nu se…

- Fifor: Am inceput reformarea „Astazi inceteaza mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am incercat sa-mi fac datoria in mod responsabil. Am luat imediat masuri pentru reformarea sistemului de siguranța a cetațeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanței…

- "Romania merge mai bine cand "cadindatul" Iohannis este in concediu! In rarele momente in care vine la Cotroceni face numai lucruri rele: blocheaza legi, blocheaza guvernul, ataca orbește pe toata lumea, arunca petarde in spațiul public pentru a produce panica in societate, asa cum a facut si aseara,…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, s-a intalnit, joi, cu sindicaliștii din Poliție. Dupa intrevedere, unul dintre cei mai cunoscuți lider de sindicat din Romania, Dumitru Coarna, l-a pus la zid pe Fifor.Potrivit lui Coarna, Guvernul „vrea sa subordoneze total Poliția”, printr-o mutare…

- Guvernul croat a anuntat joi ca va oferi garantii de stat in valoare de pana la 150 milioane kuna (23 milioane dolari) pentru a mentine pe linia de plutire unul din cele mai mari santiere navale din Croatia si ai da timpul necesar pentru a gasi un partener

- OMV Petrom are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea…

- Executivul a adoptat, in ședința de miercuri, hotararea care prevede aprobarea amplasamentului de pe raza orașului Otopeni și declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor private pentru realizarea liniei ferate dintre Aeroportul Internațional Henri Coanda și Gara de Nord.Citește și: Mihai…