- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- La invitatia ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, marti, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, o intalnire a psihologilor incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei, informeaza MAPN. La activitate, alaturi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 31 ianuarie 2018, pe ministrul apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti cu prilejul unei vizite oficiale. Seful diplomatiei romane a salutat ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme, evidentiind…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania. Agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al…

- Fifor a fost avizat cu 21 de voturi „pentru” si opt voturi „impotriva”. „Militarii acestia se intorc acasa si ne dorim sa se intoarca sanatosi. Din pacate, sunt si evenimente nefericite. Dincolo de aspectele fizice, exista si lucruri nevazute, pshice. Este, din pacate, cercetat foarte putin lucrul…

- "Sarbatorim, astazi, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, "actul energic al intregii natiuni romane", așa cum o caracteriza unul dintre artizanii acesteia, Mihail Kogalniceanu. Calauziți, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de…

- Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are fata de partenerii din NATO, inclusiv cele privind trimiterea de trupe in teatrele de operatii externe, a afirmat marti, la Campulung Muscel, ministrul Apararii, Mihai Fifor."Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari, urmand ca la admiterea in Institutul Medico-Militar sa fie scoase la concurs 100 de locuri. ”In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul…

- La activitate au participat și ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general de brigada Viorel Pana, și contraamiralul de flotila Mihai Panait, seful de stat major al Comandamentului Flotei. Pe timpul intalnirii reprezentanții romani și americani…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit duminica, 24 decembrie, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Forțelor Navale Americane, Richard Spencer, și cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller. La activitate au participat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- Secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg ramane șeful NATO pana in 2020, dupa ce reprezentanții celor 29 de națiuni membre ale celei mai mari alianțe militare din lume au decis sa-i prelungeasca mandatul, scrie The Associated Press Stoltenberg va fi in continuare secretarul general…

- adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidențiat importanța continuarii colaborarii dintre Romania și Germania in vederea implementarii deciziilor aliate adoptate la Summit-ul de la Varșovia, precum și continuarii demersurilor de operaționalizare a Cooperarii Permanente Structurate (PESCO), in cadrul…

- Poliția de Frontiera Romana preia, pentru un an de zile, președinția Forumului de Cooperare, cu ocazia desfasurarii, la Constanta, a celei de-a XVIII-a Intalnire Anuala a Șefilor Polițiilor de Frontiera/Garzilor de Coasta din țarile riverane Marii Negre. Romania se afla la al patrulea mandat. Președinția…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, marti si miercuri, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor de externe ai NATO. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis luni Agerpres, reuniunea va reprezenta un reper important in pregatirea Summit-ului aliat din iulie 2018 si va include…

- Miercuri, 29 noiembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale a avut loc ceremonia de semnare a Scrisorii de Oferta si Acceptare Letter of Offer and Acceptance LOA pentru achizitia, de catre M.Ap.N., a sistemelor de rachete sol aer cu bataie mare HSAM ndash; PATRIOT, in prezenta ministrului apararii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți, 28 noiembrie 2017, la cea de-a noua ediție a Summit-ului European privind Inovarea. In intervenția sa, oficialul roman a subliniat ca inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea Europei și la bunastarea societații…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha.…

- Premierul republicii Moldova, Pavel Filip, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-au intalnit astazi in cadrul culei de-a cincilea Summit al Parteneriatului Estic care are loc la Bruxelles, Belgia. Președintele roman a declarat in cadrul unor declarații de presa ca parcursul european al Republicii…

- Liderii celor sase tari din Parteneriatul Estic se intalnesc astazi la Bruxelles cu omologii lor din UE in cadrul unui summit menit apropierii celor doua parti din punct de vedere politic si economic. Romania este reprezentata de presedintele Klaus Iohannis.