Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, duminica la postul B1 Tv, ca președintele Klaus Iohannis nu ar mai trebui sa intre in jocul participarii la ședințele de Guvern pentru ca „va ieși umilit” și „sa evite confruntarile pe atribuțiuni care risca sa sa ajunga conflicte la CCR”.„Cred ca nu ar trebui sa…

- Dupa ce seful statului i-a cerut premierului sa ii trimita agenda de lucru a fiecarei sedinte de Guvern, Klaus Iohannis a solicitat, marti, ca pe ordinea de zi a Executivului sa fie introduse teme de politica externa, avand, astfel, un pretext pentru a participa la intalnirile de la Palatul Victoria.…

- Dupa ce seful statului i-a cerut premierului sa ii trimita agenda de lucru a fiecarei sedinte de Guvern, Klaus Iohannis a solicitat, marti, ca pe ordinea de zi a Executivului sa fie introduse teme de politica externa, avand, astfel, un pretext pentru a participa la intalnirile de la Palatul Victoria.…

- Ședința CSAT, care a avut loc marți a fost suspendata de catre președintele Klaus Iohannis, avand in vedere faptul ca ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apararea țarii și securitatea naționala, fapt care a generat discuții prelungite.Potrivit unor surse oficiale, discutiile…

- Pe ordinea de zi a CSAT stau subiecte precum planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019-2028, planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2019, planul National de Prioritati Informative…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Executivul va sesiza CCR pentru ca președintele Klaus Iohannis amana finalizarea remanierii, dar, in același timp, recunoaște deschis ca nu știe daca acesta incalca Constituția. ”Nu știu daca incalca Constituția. Probabil și dumnealui este documentat…

- "Cred ca dumnealor sunt sub o oarecare presiune politica si vorbesc vrute si nevrute. Mie nu poate PSD sa imi dea niciun ultimatum. Eu am spus ca, dupa sarbatorile de 1 Decembrie, voi analiza aceste chestiuni si o sa vorbim atunci mai mult. (...) In opinia mea, constitutional am dreptul sa fac exact…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii reprezinta ‘cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei’. ‘Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu,…