Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ataca PSD, dar el "nu a facut nimic timp de cinci ani", a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor. "Presedintele Aliantei austeritatii, Klaus Iohannis, care nu a facut nimic timp de 5 ani, ataca PSD pentru ca face lucruri bune pentru romani…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa consultari cu partidele parlamentare:Rezultatul numararii voturilor arata ca la acest referendum s-au prezentat aproape 8 milioane de romani din care aproximativ 6,5 milioane de voturi au fost clar 'Da' la ambele intrebari,…

- „Din partea Partidului Social Democrat participa miercuri, 05 iunie 2019, incepand cu ora 15:00, la consultarile cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni, delegatia formata din: Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD si premierul Romaniei, Paul Stanescu,…

- ARAD. Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, a adresat un mesaj de solidaritate si unitate la Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei Judetene Braila. „Vreau sa vorbesc despre ce știm noi sa facem, despre ce putem noi sa facem, astfel incat romanii sa aiba o viața…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost aleasa, vineri, presedintele PSD Dambovita. Casa de Cultura a Sindicatelor Targoviste a gazduit Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei PSD Dambovita. Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat impreuna cu vicepresedintele Carmen Dan- ministrul…

- Casa de Cultura a Sindicatelor Targoviste gazduieste Conferința Extraordinara de alegeri a Organizației PSD Dambovita. Sunt prezenti peste 1000 de invitati din acestia 214 sunt delegati cu drept de vot. Presedintele PSD Liviu Dragnea participa impreuna cu vicepresedintele Carmen Dan- ministrul de Interne,…

- V. Stoica Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova, coordoneaza, incepand din aceasta saptamana, Departamentul pentru Turism din cadrul Consiliului Național al Partidului Social Democrat. Deputatul Rodica Paraschiv a declarat, pentru ziarul Prahova, ca este onorata de increderea care i-a fost acordata…