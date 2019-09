Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, susține ca procesul de pregatire a unitaților de invațamant continua pentru a asigura debutul anului școlar in condiții optime.''Am avut dimineața o noua videoconferința cu prefecții, pentru a avansa procesul de pregatire a unitaților…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne a spus ca trimite Corpul de Control la Vrancea, unde un polițist i-a spus unei tinere ca nu are echipaje de Poliție disponibile. „Nu am niciun fel de toleranța fața de astfel de situații. Luni dimineața, Corpul de Control al Ministerului de Interne…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca a solicitat inspectorilor-sefi de politie sa prezinte o evaluare ‘riguroasa’ a activitatii. ‘Am cerut fiecarui inspector-sef de politie ca, in maximum o saptamana, sa prezinte o evaluare riguroasa a activitatii Inspectoratului,…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca vrea ca proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat în stadiul de avizare la ministerul pe care-l conduce, sa fie finalizat astfel încât

- Solicitarea a fost transmisa in cadrul unei ședințe organizate in sistem videoconferința miercuri, 31 iulie 2019. Ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat ca analiza sa se axeze in principal pe vulnerabilitațile ce țin de ordinea publica, nivelul infracționalitații, stadiul și gradul de…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, le a solicitat prefectilor si sefilor structurilor judetene ale M.A.I. sa efectueze in cel mai scurt timp o analiza privind principalele riscuri si vulnerabilitati existente la nivelul fiecarui judet.Solicitarea a fost transmisa in cadrul unei…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti ca este o lipsa mare de personal in zona dispeceratelor care lucreaza in sistemul 112. "Este un cumul de factori care au dus la nenorocirea care s-a petrecut la Caracal, pe de o parte, si o sa vedem in urma anchetelor care se…

- CEx al PSD a hotarat remanierea unor membri ai guvernului, a declarat luni dupa amiaza Viorica Dancila. Potrivit acesteia, vor fi schimbați din funcții Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. La Externe este propusa Ramona Manescu pentru preluarea funcției…