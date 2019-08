Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marți ca, odata cu cercetarea prealabila a politistilor de la Galati care nu au ajutat o minora plina de sange si in stare de soc, este cercetat si seful sectiei, subliniind ca, dupa ancheta, cei care au gresit „pleaca acasa”. „Deja a inceput cercetarea prealabila a The post Mihai Fifor, in cazul politistilor din Galati, insensibili in fata unei fete violate: Deja a inceput cercetarea agentilor. Cei care au gresit pleaca acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .